Сьогодні, 13 листопада Православна церква України вшановує пам’ять святителя Іоанна Златоуста – одного з найвидатніших християнських проповідників, автора Літургії, яку й досі звершують у православних храмах. Його слово було настільки переконливим і сильним, що люди прозвали його “Златоустом” – “золотими устами”.

Преса України з посиланням на ТСН пояснює, чим особливий цей день, які духовні та народні традиції з ним пов’язані, а також що варто, а чого не слід робити 13 листопада.

Хто такий Іоанн Златоуст

Майбутній святитель народився близько 347 року в Антіохії в заможній родині й отримав блискучу освіту, навчаючись у кращих риторичних школах того часу. Свою діяльність він починав як адвокат, однак згодом відмовився від світської кар’єри, обравши шлях чернецтва та аскетичного життя.

Приблизно у 25 років Іоанн прийняв хрещення й пішов у відлюдники, провівши кілька років у пустелі в молитві та суворому подвижництві. Повернувшись до людей, він став священником, а згодом був висвячений у пресвітера. Завдяки своїм проповідям і непохитній позиції щодо моральних питань він здобув величезний авторитет серед віруючих.

Згодом Іоанн став архієпископом Константинополя, сміливо викривав пороки знаті та духовенства, через що двічі зазнавав вигнання й у підсумку помер на засланні. Саме йому належить чин Божественної Літургії, яка відправляється у храмах ПЦУ. Святитель мав особливий дар слова, його проповіді глибоко торкалися сердець людей, за що він і отримав ім’я Златоуст. Він опікувався нужденними, допомагав бідним, засновував притулки, школи та лікарні.

Цього дня Церква також згадує:

Священномученика Антоніна, пресвітера

Мучеників Никифора і Германа

Мученицю Манефу

Традиції дня 13 листопада

У храмах 13 листопада звершують богослужіння, присвячені святителю Іоанну Златоусту. Віруючі звертаються до нього з молитвами про допомогу в навчанні та праці, просять підтримки в подоланні тяжких недуг, визволення від нужди й бідності. Часто моляться й за мир та злагоду в родині, а також про справедливий суд для нечистих на руку чиновників, хабарників і крадіїв.

У народній традиції цей день отримав назву Золотоуста. Вважалося, що 13 листопада сприятливий час для початку далекої дороги, нових справ чи навчання. У давнину господині готували вареники, а серед людей побутувала прикмета: чим більше наліпити та з’їсти вареників цього дня, тим заможнішим буде наступний рік. Тому за столом збиралися всією родиною, а частину страви могли віддати бідним.

Що не можна робити 13 листопада

У народних та релігійних уявленнях із Днем Іоанна Золотоустого пов’язана низка заборон. Вважалося, що в цей день не можна:

Гнівитися, сваритися, заздрити, проявляти жадібність

Засуджувати інших людей і пліткувати про них

Відмовляти у допомозі тим, хто її щиро просить

Порушувати дані обіцянки або свідомо їх не виконувати

Давати гроші чи речі в борг або самому позичати – це вважалося недоброю прикметою

Приймати подарунки за виконану працю – такий вчинок вважали великим гріхом, адже Златоуст був безкорисливим

Займатися шиттям, пранням та важкою домашньою роботою

Виносити з дому дитячі іграшки та одяг

Стригтися та фарбувати волосся, змінювати зовнішність

Народні прикмети 13 листопада

З цим днем пов’язано багато прикмет, за якими наші предки намагалися передбачити зиму та майбутній урожай:

Якщо день видався ясним – зима очікується холодною та морозною.

Дрібний дощ 13 листопада віщує затяжну, неприємну погоду.

Сильний вітер у цей день – до швидкого похолодання й морозів.

Якщо на деревах ще тримається багато листя, то зима буде довгою й затяжною.

Тепла погода 13 листопада обіцяє м’яку, але сніжну зиму.

Коли горобці ховаються й мало літають, це знак швидкої хуртовини.

Якщо хмари пливуть проти вітру – незабаром почнеться снігопад.

Ранковий іній на землі чи гілках дерев вважається доброю ознакою гарного врожаю наступного року.

День Ангела 13 листопада

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Іван, Всеволод, Кузьма, Роман, Леонід, Антон, Анатолій, Герман, Петро, Степан, Олександр, Федір.

