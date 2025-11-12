У столиці сьогодні, 12 листопада, діятимуть погодинні обмеження електропостачання. За один цикл світло можуть відключати до чотирьох годин поспіль, після чого передбачені перерви для відновлення подачі. Такі тимчасові ліміти застосовують для стабілізації енергосистеми та рівномірного розподілу навантаження в пікові проміжки доби. Мешканцям рекомендують завчасно зарядити необхідні прилади та спланувати справи з урахуванням можливих перерв. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, на завтра заплановано такий порядок відключень у чергах:

1.1 черга — без електроенергії з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

1.2 черга — без електроенергії з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

2.1 черга — без електроенергії з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

2.2 черга — без електроенергії з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

3.1 черга — без електроенергії з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

3.2 черга — без електроенергії з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.1 черга — без електроенергії з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

4.2 черга — без електроенергії з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

5.1 черга — без електроенергії з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

5.2 черга — без електроенергії з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.1 черга — без електроенергії з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

6.2 черга — без електроенергії з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Відключення світла в Україні

Останнім часом Росія знову здійснює масовані удари по енергетичних об’єктах України, що змушує операторів застосовувати погодинні графіки для збереження балансу в мережі. Таке рішення ухвалили через ускладнення ситуації в енергосистемі внаслідок нових хвиль обстрілів, які спричинили пошкодження обладнання та дефіцит потужності у періоди пікового споживання.

Жорсткіші обмеження запровадили після масштабної атаки в ніч на 8 листопада, коли російські війська використовували ударні дрони та ракети типів «Кинджал» і «Калібр».

У «Центренерго» зазначили, що цей обстріл став найпотужнішим від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок пошкоджень Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили виробництво електроенергії, що також вплинуло на необхідність ширших обмежень.

