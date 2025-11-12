Не пропустіть унікальне гумористичне шоу «Ветерани космічних військ. Шоу “ЕЛІАС”», яке відбудеться у Львові! Якщо ви любите гумор і активні ігри, це шоу саме для вас! Коміки з відомого тріо ВКВ — Куран, Вєня та Дамницький — разом із запрошеними зірковими гостями змагатимуться у веселих раундах гри «Еліас», де вони повинні будуть пояснити слова, імпровізувати та вигравати титул найсильнішого еліасиста, розповідає Преса України.

Чому варто піти на шоу «Ветерани космічних військ. Шоу “ЕЛІАС”» у Львові?

Гарний настрій : Це шоу гарантовано підніме настрій і подарує море позитиву.

: Це шоу гарантовано підніме настрій і подарує море позитиву. Імпровізація : Ви станете свідками захоплюючої гри, де коміки пояснюють слова, викликаючи сміх у залі.

: Ви станете свідками захоплюючої гри, де коміки пояснюють слова, викликаючи сміх у залі. Із зірками : Шоу проводить знаменитий гумористичний тріо ВКВ, відомий своїм унікальним стилем і участю в «Лізі сміху». Вони будуть не лише змагатися, а й взаємно підтримувати ЗСУ через сміх і гумор.

: Шоу проводить знаменитий гумористичний тріо ВКВ, відомий своїм унікальним стилем і участю в «Лізі сміху». Вони будуть не лише змагатися, а й взаємно підтримувати ЗСУ через сміх і гумор. Гострі конкурси: Кожен раунд шоу включає комічні суперництва, де учасники намагаються здобути бали за кращу гру, а також змагатимуться за титул «найсильнішого еліасиста на планеті».

Ціна квитків

Квитки на шоу «Ветерани космічних військ. Шоу “ЕЛІАС”» у Львові можна придбати за від 250 до 500 гривень в залежності від категорії місць. Ціни можуть варіюватися в залежності від місця та наявності знижок.

Де купити квитки?

Квитки на шоу «Ветерани космічних військ. Шоу “ЕЛІАС”» у Львові доступні для замовлення на сайті Concert.ua. Не втратьте шанс стати частиною цього неймовірного гумористичного шоу та побачити запеклу боротьбу за титул найсильнішого гравця “ЕЛІАС”.

Приходьте і насолоджуйтеся чудовим настроєм, гумором і враженнями від шоу, яке подарує вам незабутні миті сміху та радості!

Раніше ми розповідали, що Артем Пивоваров виступить з благодійними концертами у Києві 7-14 листопада.