Компанія Capcom оголосила, що мобільна гра Resident Evil: Survival Unit буде доступна 18 листопада. Проект вийде на платформи iOS і Android та буде доступний у понад 150 країнах. Гра поширюватиметься безкоштовно, однак у грі будуть наявні покупки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на технологічний портал Engadget.

Про гру

Resident Evil: Survival Unit — це стратегічна гра з елементами будівництва бази та боїв у реальному часі, де гравці борються з монстрами, натхненними всесвітом Resident Evil. У грі користувачам запропонують зібрати команду відомих персонажів серії, серед яких Леон С. Кеннеді, Джилл Валентайн та Клер Редфілд.

Сюжет гри розгортається в паралельному всесвіті, що дозволяє розробникам вводити нових героїв із різних частин франшизи. Це дасть можливість розширити історію та персонажів, що вже стали знаковими для шанувальників серії.

Студії-розробники

Resident Evil: Survival Unit створюється в партнерстві з двома студіями — Joycity, відомою за грою 3on3 FreeStyle Rebound, та Aniplex, яка працювала над Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Обидві студії тісно співпрацюють з Capcom для створення цього проєкту.

Важливість для фанатів

Ця мобільна гра має стати чудовим способом для фанатів скоротити час в очікуванні на наступну основну частину серії Resident Evil — Resident Evil Requiem. Ця дев’ята гра франшизи планується до релізу 26 лютого 2026 року.

Таким чином, Resident Evil: Survival Unit стане відмінним способом насолодитися всесвітом Resident Evil на мобільних пристроях до виходу повноцінної нової частини.

