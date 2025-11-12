13 листопада збірна України з футболу проведе важливий матч проти Франції в рамках п’ятого туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Де і коли дивитися матч – повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Турнірне становище

Після чотирьох турів команда Сергія Реброва займає друге місце в групі D, маючи 7 очок. Франція лідирує з 10 балами, в той час як Ісландія має 4 пункти, а Азербайджан — 1. Після поєдинку з французами “синьо-жовті” зіграють заключний матч відбору 16 листопада проти Ісландії у Варшаві. Згідно з регламентом, безпосередньо на чемпіонат світу потрапить лише переможець групи, а друга команда отримає шанс поборотися за путівку через плейоф.

Розклад і шанси України

В осінньому матчі з Францією українці програли з рахунком 0:2. Однак ситуація в групі ще залишається відкритою. Франція випереджає Україну на три очки і має кращу різницю м’ячів (+6 проти +1). Для того, щоб зберегти шанси на перше місце, Україні необхідно вигравати з мінімумом у три м’ячі, що є досить складним завданням. Основне завдання — уникнути поразки, що дозволить залишитися на другій позиції перед вирішальним матчем з Ісландією.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку Францію. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 1,21, тоді як успіх України — 13,50. На нічию встановлений коефіцієнт 7,30, а на непрограш українців — 4,34. Очікується, що матч буде результативним: коефіцієнт на «тотал більше 2,5» становить 1,60, а на «тотал менше 2,5» — 2,37.

Де дивитися матч

Поєдинок Франція – Україна можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Трансляція буде доступна за підпискою на “Оптимальну”, “Спорт”, “Максимальну” та “MEGOPACK N+S”. Також матч можна буде переглянути безкоштовно на телеканалі “MEGOGO СПОРТ” у T2 та кабельних мережах. Для користувачів MEGOGO трансляція буде доступна в розділі «Спорт» на каналі “MEGOGO Футбол Перший” або на спеціальному поп-ап каналі, який з’явиться в день гри.

Гра відбудеться на стадіоні “Парк де Пренс” в Парижі, початок о 21:45 за київським часом.

Фінальна частина ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Європа отримає 16 місць на головний футбольний турнір планети.

