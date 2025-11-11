Михайло Мудрик потрапив під розслідування WADA через позитивний допінг-тест. Агентство чекає на рішення з Англії і може оскаржити вердикт, що може мати серйозні наслідки для кар’єри українського футболіста. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт Укрінформ.

WADA чекає на рішення у справі Мудрика

Голова WADA Вітольд Банька повідомив, що дисциплінарне рішення ухвалюватиме англійська сторона, і лише після цього агентство вирішить, чи подавати апеляцію.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) наразі чекає на офіційне рішення у справі Михайла Мудрика, якого тимчасово усунули від змагань через позитивний допінг-тест. Банька уточнив, що розслідування веде Асоціація футболу Англії, і саме її висновки ляжуть в основу подальших дій WADA.

«Ми поки не знаємо, коли буде ухвалено рішення. Після цього ми отримаємо всю документацію гравця і вирішимо, чи погоджуємося з висновком дисциплінарного органу», – зазначив Банька.

За його словами, WADA має право подати апеляцію, якщо рішення буде занадто суворим або, навпаки, надто м’яким.

Що відомо про справу футболіста

Мудрика тимчасово відсторонили від матчів після того, як у його пробі, зданій у грудні минулого року, було виявлено мельдоній. Результати повторного аналізу досі не оприлюднені, хоча час для цього вже сплив. Якщо проба “B” підтвердить наявність забороненої речовини, футболіст може отримати дискваліфікацію на термін до чотирьох років.

Мудрик заперечував свідоме вживання допінгу, але відповідно до антидопінгового кодексу спортсмени несуть повну відповідальність за те, що потрапляє до їхнього організму.

WADA підтримує Україну під час війни

Вітольд Банька також наголосив на конструктивній співпраці між WADA та Національним антидопінговим центром України. За його словами, українська сторона демонструє «повну відданість принципам чесного спорту».

WADA допомогла зберегти систему антидопінгового контролю в Україні після початку повномасштабного вторгнення, зокрема завдяки підтримці польського агентства POLADA та інших європейських організацій.

«Незважаючи на війну, українські спортсмени проходять тестування як в Україні, так і за кордоном. Ми бачимо значний прогрес у роботі українського антидопінгового центру», – підкреслив Банька.

