Державний “Ощадбанк” анонсував кілька важливих змін для своїх клієнтів, які набудуть чинності в листопаді 2025 року. Про це пише Преса України із посиланням на повідомлення “Ощадбанку” у Facebook.

Перевипуск карток і цифрові сервіси

Згідно з новими оновленнями, клієнти зможуть перевипустити свої картки та отримати цифрові варіанти без пластикових носіїв. Нова карта буде автоматично доступною в мобільному додатку “Мобільний Ощад”.

Також, завдяки інтеграції з Дія.Підпис, користувачі зможуть підписувати документи безпосередньо в мобільному додатку при відкритті рахунків.

Преміальні картки у трьох валютах

Оновлення торкнулося також преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite. Вони стануть цифровими, і клієнти зможуть оформляти їх у таких валютах:

гривня;

долар США;

євро.

Банк підкреслює, що це нововведення спростить проведення розрахунків за кордоном.

OschadPay на iPhone

Ще однією важливою зміною є запуск OschadPay на iPhone. Тепер власники торгових точок зможуть приймати безконтактні платежі без необхідності використовувати POS-термінал, використовуючи лише свій смартфон.

Мета змін

У пресслужбі банку наголосили, що ці нововведення запроваджуються для того, щоб зробити операції зручнішими та швидшими для клієнтів, підвищивши рівень обслуговування та полегшуючи процеси транзакцій.

