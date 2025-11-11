Apple наближається до створення iPhone без рамок і вирізів. У iPhone 18 Pro система Face ID може бути вбудована під дисплей. А до 2027 року компанія планує приховати і фронтальну камеру, що зробить ювілейний iPhone абсолютно цілісним, без Dynamic Island. Про це повідомляє Преса України з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Face ID під дисплеєм

Apple вже кілька років працює над технологією підекранного Face ID, і відповідні патенти стали відомі. Суть ідеї полягає в тому, щоб модуль для проектування точок та сенсори для зчитування глибини були вбудовані безпосередньо під дисплейною панеллю.

За даними джерел, компанія готова інтегрувати цю технологію в iPhone 18 Pro, замінивши Dynamic Island на маленький круглий отвір тільки для фронтальної камери.

Наступний крок – приховати камеру повністю

Розміщення фронтальної камери під екраном — це значно складніше завдання. Виробники Android вже пробували реалізувати подібні рішення, однак якість знімків значно погіршувалася: через шари матриці світло проходить не так ефективно, що призводить до втрати деталізації та контрасту.

Apple, згідно з джерелами Digital Chat Station, планує досягти необхідної якості до 2027 року, коли камера і система Face ID зможуть бути повністю приховані під дисплеєм без втрати якості.

Що це змінює

Apple вже давно прагне до “чистого” дизайну — концепції, яку колишній головний дизайнер Джоні Айв описував як “моноліт зі скла”. Ювілейний iPhone у 2027 році може стати ідеальним моментом для впровадження такого нововведення, аналогічно тому, як iPhone X став знаковою моделлю на честь 10-річчя лінійки.

Однак аналітики відзначають, що Apple не прив’язує розробку нових технологій до конкретних дат. Кампанія запустить приховану камеру тільки тоді, коли її якість відповідатиме високим стандартам бренду.

Також варто нагадати, що Apple розширює супутникові функції iPhone.