У середині листопада 2025 року Земля знову опиниться під впливом хвилі геомагнітних збурень. За оцінками NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, у проміжку з 10 по 15 листопада очікується переважно помірна, місцями короткочасно посилена сонячна активність, що може позначитися на здоров’ї людей і стабільності роботи окремих технічних систем.

розповідає про прогнози науковців, можливі наслідки та практичні рекомендації, які допоможуть легше пережити ці дні.

Прогноз геомагнітних бур 10-15 листопада

За результатами моделей NOAA, NASA SDO та ESA SWE:

10 листопада — очікується буря рівня G1 (Kp≈5) з послабленням до вечора.

— очікується буря рівня G1 (Kp≈5) з послабленням до вечора. 11 листопада — імовірні невеликі, локальні збурення без яскраво вираженої бурі.

— імовірні невеликі, локальні збурення без яскраво вираженої бурі. 12 листопада — прогнозується коротка, але відчутна буря рівня G1 (Kp≈5).

— прогнозується коротка, але відчутна буря рівня G1 (Kp≈5). 13–14 листопада — за попередніми даними зберігатиметься спокійний фон із незначними коливаннями.

— за попередніми даними зберігатиметься спокійний фон із незначними коливаннями. 15 листопада — очікується «червоний» день: буря G1 (Kp≈5–6) із ризиком коротких піків.

Такі епізоди здатні спричиняти дискомфорт у метеочутливих людей і тимчасово впливати на роботу електроніки та зв’язку.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потужні потоки заряджених частинок із Сонця. Інтенсивність події оцінюють за шкалою Kp:

Kp 4–5 — помірна буря (G1), можливе легке погіршення самопочуття.

Kp 6–7 — сильніша буря (G2–G3), не виключені збої в енергосистемах, GPS та радіозв’язку.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час бурі можливі:

перебої у функціонуванні супутникових систем і GPS;

погіршення якості радіозв’язку, особливо на КХ-діапазонах;

коливання напруги в енергомережах;

збої в роботі навігаційних та вимірювальних приладів.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірні збурення можуть спричинити:

головний біль;

запаморочення;

коливання артеріального тиску;

втому й сонливість;

дратівливість і зниження концентрації уваги.

Хто в зоні підвищеного ризику

Найчастіше на геомагнітні коливання реагують:

люди із серцево-судинними захворюваннями;

гіпертоніки;

метеозалежні та метеочутливі;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як зменшити вплив бурі

Лікарі радять:

спати не менше 7–9 годин і дотримуватися стабільного режиму;

пити достатньо води, обмежити каву, алкоголь та енергетики;

зменшити стрес, уникати надмірних фізичних навантажень;

робити раціон легшим: більше овочів, фруктів, риби; менше солі та насичених жирів;

частіше бувати на свіжому повітрі та провітрювати приміщення;

регулярно приймати призначені лікарем препарати;

стежити за попередженнями й оновленими прогнозами наукових служб.

Попри те, що з 10 по 15 листопада не очікується подій із глобальною загрозою, геомагнітні бурі можуть впливати на самопочуття та роботу окремих систем. Уважність до власного стану, дотримання режиму та прості профілактичні кроки допоможуть спокійно пройти цей період.

