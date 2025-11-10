Новий сезон української костюмованої драми отримав офіційну дату релізу й другий тизер, що ще глибше занурює у світ історії. Стрічка виходить під назвою «Кава з кардамоном. Сила землі» та позиціонується як одна з найбільш очікуваних прем’єр року. Презентація ролика підкреслила емоційний тон оповіді, акцент на внутрішніх виборах героїв і атмосферну візуальну мову. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Кіно 24.

Коли та де дивитися нові серії

Прем’єра другого сезону відбудеться 1 грудня ексклюзивно на платформі Київстар ТБ. Глядачі побачать новий етап історії кохання, що полонила серця мільйонів, і дізнаються, як змінюються стосунки персонажів у вирішальні моменти. Реліз на одній платформі дозволяє зберегти єдиний темп перегляду та уніфікований доступ з різних пристроїв, а також сформувати навколо проєкту спільноту з чітким графіком прем’єр.

Що показує другий офіційний тизер

У новому ролику емоційні плани розкривають бекґраунд ключових персонажів, їхні сумніви та силу почуттів. Водночас відчутна легкість і грайливість, які «олюднюють» героїв і нагадують, що навіть у напрузі є місце іронії та теплу. Сезон вирізняється дотепністю: з’являються кумедні ситуації, жваві діалоги та невимушені сцени, що збалансовують драму. Музичний супровід — сучасні пісні у спеціальних інструментальних аранжуваннях «під епоху» — додає історії особливого шарму в дусі «Бріджертонів».

Про сюжет другого сезону

У центрі оповіді — непростий вибір Анни між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким і Павлом Крушевським. Це не лише романтичний трикутник, а й зіткнення обов’язку та щирих почуттів. Обидва претенденти — сильні характери, тож Анні доводиться зважувати серце і розум, водночас оберігаючи дім, дітей і власну гідність. Творці підкреслюють мотивації героїні: тепер вона вже не наївна дівчина, а жінка, що знає ціну втратам і розуміє, скільки коштує право на «свій дім».

Команда сезону та акторський склад

Обличчям історії залишається Олена Лавренюк, яка підкреслює «літню» зйомку другого сезону — більше сонця, тепла та барв. До акторів приєднуються нові імена, а глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка в сюжетній лінії брата Анни. У проєкті бере участь легендарна Ада Роговцева, що додає оповіді ваги й глибини. Серед нових облич заявлені Надія Хільська, а також Іван Довженко, Поліна Арно, Іван Білаш і Зоя Лавренюк — у яскравих ролях, покликаних розширити драматургійну палітру.

Що відомо про перший сезон

Перший сезон став телевізійним феноменом: проєкт успішно представили в Україні та за кордоном, зокрема на польському телебаченні та в країнах Латинської Америки. На YouTube він зібрав близько десяти мільйонів переглядів, утвердивши статус однієї з найпомітніших українських серіальних історій останніх років. Виробництвом займається Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ і Київстар ТБ за підтримки Держкіно. Над сезоном працюють режисерка-постановниця Ірина Громозда, сценаристи Сергій Коротун, Катерина Маєвська та Ірина Громозда, оператор-постановник Сергій Крутько, художниця по костюмах Вікторія Шостак і художник-постановник Максим Німенко.

Також ми розповідали, коли вийде другий сезон популярного українського серіалу «Прикордонники».