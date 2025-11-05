Компанія Apple готує до запуску нову модель ноутбука, яка стане найдешевшою в її лінійці. Пристрій із кодовою назвою J700 вийде в першій половині 2026 року й орієнтований на студентів, початкових користувачів і бізнес-сегмент з обмеженим бюджетом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Bloomberg.

Що нового в моделі

Ціна буде «значно нижчою за $1 000», за деякими оцінками — приблизно $600-700 , що відповідає вартості базового iPad із клавіатурою.

Ноутбук отримає процесор серії A-series, який використовується в iPhone, замість звичного чипа лінійки M-series. Результати внутрішніх тестів показують, що він перевищує продуктивність модельних MacBook із M1.

Екран буде LCD-типу меншого розміру — трохи менше за 13,6 дюйма, що зробить пристрій компактнішим за поточні моделі MacBook Air.

Навіщо Apple це робить

Apple таким кроком прагне:

увійти у сегмент бюджетних ноутбуків і конкурувати з Chromebook та початковими Windows-ПК.

залучити користувачів, які можливо обирають iPad із клавіатурою, але потребують справжнього ноутбука.

Що це означає для споживачів

Для користувачів це означає:

доступ до ноутбука Apple за значно нижчою ціною — цікава пропозиція для студентів та тих, хто хоче спробувати macOS без великих витрат.

хоч ноутбук і бюджетний, він оснащується потужним процесором, що дозволить використовувати його для документообігу, навчання й перегляду медіаконтенту.

дизайн і комплект можуть бути спрощені (екран, матеріали корпусу), але брендова складова та екосистема Apple залишаються.

Бюджетний MacBook від Apple стане першим серйозним виходом компанії у сегмент дешевших ноутбуків і може змінити правила гри на ринку. Запуск очікується на початку 2026 року, і він може стати цікавим рішенням для тих, хто шукає поєднання «ноутбук + macOS» за розумну ціну.

Раніше ми повідомляли, що Apple може провести додаткову осінню презентацію.