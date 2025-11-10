Одноденна пропозиція мережі «АЛЛО» діє 10 листопада 2025 року з 09:00 до 23:00 на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. У межах акції покупцям пропонують спеціальну ціну на обраний продукт у фірмових магазинах і на сайті allo.ua, причому кількість акційного товару обмежена, передає Преса України.

Якщо товар розбирають швидше, ніж завершиться відведений час, пропозиція автоматично припиняється через вичерпання запасів. Організатор — ТОВ «АЛЛО» — залишає за собою право змінювати термін проведення, тож перед покупкою варто перевірити актуальність умов. Ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ; у рекламних матеріалах використовується графічний знак гривні (₴).

Де діє пропозиція і як зробити покупку

Скористатися «Товаром дня» можна в авторизованих магазинах мережі «АЛЛО» по Україні та онлайн на allo.ua. Для зручності покупців діють безкоштовні гарячі лінії 0-800-300-100 та 0-800-300-200, де підкажуть перелік магазинів-учасників і допоможуть уточнити наявність потрібної моделі. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних номерів Київстар, Vodafone та lifecell у межах України безкоштовні. Оскільки кількість промотовару обмежена, доцільно оформлювати замовлення якнайшвидше та користуватися самовивозом або доставкою.

Що означає «Товар дня» і як працює акція у вихідні

Під «Товаром дня» мається на увазі один акційний продукт, який протягом дня продається зі знижкою. У будні пропозиція триває один день, але у суботу та неділю діє виняток: акція поширюється протягом двох днів на той самий товар. Такий підхід дозволяє розподілити попит на вихідні, коли завантаженість магазинів і служби доставки традиційно вища. Водночас варто пам’ятати, що навіть у вихідні діє правило обмеженої кількості, тож фактор часу залишається вирішальним.

«Товар дня» 10 листопада

Сьогодні автомобільний відеореєстратор 70mai Midrive A400 став акційним товаром дня в мережі «АЛЛО» — його можна придбати зі знижкою 40% за спеціальною ціною 1 799 гривень.

Програма лояльності: як працюють Алло Гроші

У межах програми лояльності нарахування та використання Алло Грошей здійснюється за чинними правилами, опублікованими на сайті allo.ua/ua/loyalty-program/. Це означає, що бонуси можуть додаватися або списуватися відповідно до типу товару, статусу клієнта та інших умов програми. Перед оформленням замовлення варто авторизуватися в особистому кабінеті, аби система автоматично застосувала доступні вигоди. Якщо виникнуть питання щодо сум бонусів чи можливості їх використання саме на «Товар дня», інформацію уточнюють на гарячих лініях.

Що перевірити покупцю перед оформленням

Перед покупкою корисно швидко пройтися чек-листом, аби не втратити вигоду та час. Нижче — короткий орієнтир.

Спочатку перевірте, що акція діє у вашому регіоні та магазин входить до переліку авторизованих учасників. Це убезпечить від непорозумінь на місці видачі.

Оцініть наявність товару онлайн або телефоном; при високому попиті позиція може завершитися до кінця дня.

Зайдіть у свій акаунт на allo.ua, щоб автоматично врахувати Алло Гроші чи інші персональні пропозиції.

Уточніть умови доставки або самовивозу: у пікові періоди час доставки може відрізнятися від стандартного.

Зверніть увагу на умови повернення та гарантії — це допоможе зберегти гнучкість у разі зміни планів або виявлення дефекту.

