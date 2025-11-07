Онлайн-магазин Rozetka розпочав масштабний розпродаж до Дня шопінгу 11.11, під час якого діють знижки до 65% на техніку, електроніку, товари для дому, одяг, взуття та косметику. Акція вже стартувала і триватиме кілька днів, тож покупці мають шанс придбати потрібні речі значно дешевше, скориставшись також безкоштовною доставкою за Smart-підпискою, передає Преса України.

Що це за акція і чому 11 листопада

Розпродаж до 11.11 відомий як День шопінгу, що бере початок із китайського Singles’ Day і з часом переріс у глобальний онлайн-марафон знижок. Для українського ринку це можливість отримати промопропозиції на популярні категорії товарів, від техніки до FMCG, причому промоперіод часто триває кілька днів. У межах таких подій ритейлери комбінують пряму знижку з безкоштовною доставкою, купонами та бонусами лояльності, що підсилює відчутну економію. Покупцям важливо стежити за динамікою наявності й ціни, адже під час пікових днів товарні залишки змінюються швидко. Такий формат дозволяє планувати покупки завчасно, порівнювати пропозиції й ловити найкращі умови саме у своїх категоріях.

Screenshot

Які категорії беруть участь і приклади цін

Rozetka вже запустила пропозиції з електроніки, побутової техніки, мережевого обладнання, смартфонів, товарів для дому та повсякденного вжитку. У добірках є як великі покупки, так і щоденні позиції на кшталт кави або засобів для посудомийних машин, що допомагає сформувати «кошик економії» під різні бюджети. Перед оформленням варто звірити характеристики моделі та умови гарантії, оскільки комплектації в межах однієї серії можуть відрізнятися суттєво. Корисно також перевірити, чи підтримує кожен товар безкоштовну доставку за підпискою Smart, адже це впливає на кінцеву суму. Нижче подано приклади стартових цін у текстовому форматі таблиці, щоб швидко зорієнтуватися у вигоді.

Beko BM3WFSU47235WPBB2 (пральна машина, вузька) — Акційна ціна: 12 999 ₴ — Стара ціна: 15 999 ₴

Philips Series 3000 Ovi NA321/00 (мультипіч) — Акційна ціна: 5 699 ₴ — Стара ціна: 10 999 ₴

TP-Link Archer AX1800 Wi-Fi 6 (маршрутизатор) — Акційна ціна: 1 799 ₴ — Стара ціна: 2 499 ₴

Xiaomi Redmi Note 14 8/256 ГБ (смартфон) — Акційна ціна: 7 499 ₴ — Стара ціна: 9 499 ₴

Ambassador Blue Label 1 кг (кава в зернах) — Акційна ціна: 599 ₴ — Стара ціна: 1 290 ₴

Finish Quantum All-in-1 Lemon, 130 шт — Акційна ціна: 669 ₴ — Стара ціна: 1 928 ₴

Ковдра Руно 200×220 см, зимова — Акційна ціна: 699 ₴ — Стара ціна: 910 ₴

Як працює безкоштовна доставка за Smart-підпискою

Позначка Smart означає безкоштовну доставку для мільйонів товарів на Rozetka та Prom за наявності активної підписки. Щоб зекономити на логістиці, перевіряйте, щоб усі позиції в кошику мали позначку Smart, оскільки змішаний кошик може втратити цю перевагу. Підписка є платною, але в період великих знижок економія на доставці швидко накопичується й помітно зменшує фінальний чек. Окремі категорії та способи доставки можуть мати винятки, тому варто звірити деталі на сторінках умов перед оформленням замовлення. Такий підхід дозволяє оцінити реальну «повну вартість» покупки з урахуванням логістики, швидкості відправлення та повернень.

Правила повернення та обміну на Rozetka

Повернення нового, не використаного товару зазвичай можливе протягом 14 днів із дати покупки, а для категорії «Одяг і взуття» часто діє розширене вікно до 30 днів. Важливо зберегти товарний вигляд, повну комплектацію та документи, адже це пришвидшує перевірку й обробку звернення. Не всі категорії підлягають поверненню за законодавством, тому перед покупкою перегляньте перелік винятків у довідковому центрі платформи. Якщо потрібна експертиза якості, питання вирішується в розумні строки, і краще заздалегідь ознайомитися з процедурою. Такий контроль знижує ризики імпульсивних рішень, допомагає планувати великі покупки й убезпечує бюджет.

Як купувати вигідно і безпечно

Оптимальну економію забезпечує поєднання знижок, підписки Smart і чіткої стратегії покупок, у якій є список пріоритетів і верхня межа бюджету. Під час пікового попиту зберігайте посилання на картки товарів, робіть скріншоти цін і перевіряйте рейтинг продавця, оскільки умови можуть змінюватися протягом дня. Для техніки обов’язково звіряйте комплектацію, офіційні специфікації виробника і сумісність із вашим середовищем. Великі придбання доцільно порівнювати між кількома ритейлерами, беручи до уваги гарантію, сервіс і логістику. Для витратних матеріалів мисліть наборами або більшими фасуваннями, якщо це економічно виправдано і відповідає потребам.

Звіряйте характеристики на сайті виробника і читайте відгуки покупців.

Перевіряйте позначку Smart у кожній позиції кошика перед оформленням.

Оцінюйте фінальну вартість із урахуванням доставки, купонів і кешбеків.

Переглядайте правила повернення для конкретної категорії товарів.

Порівнюйте ціни з альтернативними майданчиками в день покупки.

