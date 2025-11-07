У проміжку 7–9 листопада 2025 року прогнозується підвищена геомагнітна активність: в окремі години індекс Kp може підніматися до 6–7, а отже варто уважніше ставитися до самопочуття та планування активностей. У такі періоди люди з підвищеною чутливістю частіше повідомляють про дискомфорт, а техніка може короткочасно працювати нестабільно.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, коли очікуються магнітні бурі найближчими днями та хто опиниться в зоні ризику.

Прогноз геомагнітних бур

За розрахунками моделей NOAA SWPC, NASA SDO та ESA SWE, між 7 і 9 листопада ймовірна серія коливань середньої та підвищеної сили.

7 листопада, п’ятниця — очікується потенційний пік активності рівня G2–G3 (Kp 6–7) унаслідок потужного CME, який має дістатися Землі в ніч на п’ятницю.

— очікується потенційний пік активності рівня G2–G3 (Kp 6–7) унаслідок потужного CME, який має дістатися Землі в ніч на п’ятницю. 8 листопада, субота — прогнозується поступове послаблення до G1–G2 (Kp 5–6), хоча відлуння збурень може відчуватися протягом доби.

— прогнозується поступове послаблення до G1–G2 (Kp 5–6), хоча відлуння збурень може відчуватися протягом доби. 9 листопада, неділя — імовірне зниження до помірного фону (Kp 4–5) з локальними ефектами для чутливих людей.

Такі показники відповідають сильній події, що здатна спричиняти короткі збої зв’язку та дискомфорт у метеочутливих.

Що таке магнітна буря і чого чекати

Геомагнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на потоки заряджених частинок від Сонця. Найчастіше тригером стають корональні викиди маси або швидкі струмені сонячного вітру, які порушують баланс магнітного поля планети. Під час події в іоносфері та струмних системах виникають коливання, що впливають на поширення радіохвиль і стабільність навігації. Для людей це інколи означає погіршення самопочуття, насамперед у тих, хто вже має хронічні стани. Очікування і розуміння механізмів допомагають заздалегідь підготуватися та коригувати режим дня.

Які бувають магнітні бурі

Рівень G1 (K-індекс 5) — слабкі бурі “жовтого” рівня, що здебільшого помітні метеочутливим, технічні ефекти мінімальні.

— слабкі бурі “жовтого” рівня, що здебільшого помітні метеочутливим, технічні ефекти мінімальні. Рівень G2 (K-індекс 6–7) — відносно потужні події з можливими збоями навігації, зв’язку та легкими коливаннями напруги.

— відносно потужні події з можливими збоями навігації, зв’язку та легкими коливаннями напруги. Рівень G3 (K-індекс 7–8) — виражені геошторми, що можуть впливати на енергосистеми, супутники, GPS і радіозв’язок, а також частіше супроводжуються скаргами на самопочуття.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час бурі рівня G3 можливі короткочасні збої GPS-навігації й радіоканалів, підвищене зарядження поверхонь супутників та збільшення аеродинамічного опору на низьких орбітах. Для користувачів це іноді означає нестійкий сигнал, знижену точність визначення локації та поодинокі перебої в електромережах. Найпомітніші ефекти трапляються на високих широтах, де поля сильніші та індуковані струми відчутніші. В Україні загальний ризик нижчий, ніж у північних регіонах, однак локальні незручності не виключені. Моніторинг офіційних повідомлень дає змогу швидше відреагувати на пікові години.

Як бурі можуть вплинути на самопочуття

Підвищена геомагнітна активність може провокувати дискомфорт у метеочутливих людей та тих, хто має хронічні стани. Типові прояви включають головний біль, мігрені, запаморочення й нестабільний артеріальний тиск. Часто фіксуються підвищена втома, сонливість, зниження концентрації уваги та емоційна лабільність. Дратівливість і тривожність можуть ускладнювати засинання та відновлення після навантажень. Важливо враховувати, що недосип, стрес та зневоднення підсилюють такі відчуття.

Типові прояви:

головний біль

мігрень

запаморочення

нестабільний артеріальний тиск

підвищена втома

сонливість

зниження концентрації

дратівливість

агресія

Хто у зоні ризику

Реакція на бурі індивідуальна, але є групи, які частіше повідомляють про погіршення стану. До вразливих належать люди з серцево-судинними та неврологічними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні та метеочутливі. Додатково обережними варто бути вагітним і людям похилого віку. У “бурхливі” дні можливі головний біль, підвищена втомлюваність, перепади тиску, безсоння та проблеми з концентрацією. За наявності хронічних діагнозів важливо дотримуватися призначень лікаря.

Найбільш вразливі:

люди з серцево-судинними або неврологічними хворобами

гіпертоніки

метеозалежні та метеочутливі

вагітні

люди похилого віку

Як знизити вплив магнітної бурі на людину

Підтримуйте гігієну сну: 7–8 годин відпочинку з постійним графіком допомагають стабілізувати стан.

Пийте достатньо води, а кофеїн, алкоголь та енергетики краще обмежити, щоб уникнути зневоднення й перепадів тиску.

Намагайтеся не перевантажуватися: віддавайте перевагу помірній активності, прогулянкам і коротким перервам.

Харчуйтеся легкими стравами — більше овочів, фруктів, риби, менше важкої та жирної їжі.

Якщо маєте хронічні хвороби, дотримуйтеся схеми прийому медикаментів і консультуйтеся з фахівцем.

Стежте за оновленнями космічної погоди, адже сонячна активність може змінюватися щодня.

