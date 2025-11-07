Close Menu
Неділя, 9 Листопада

Дяченко Олена  Культура Коментарів немає2 хвилин читання
«Холостяк» 14 сезон, 4 випуск: перший поцілунок, нові інтриги та повернення учасниці. Коли і де дивитися?

Новий сезон романтичного реаліті «Холостяк» із Тарасом Цимбалюком набирає обертів: глядачі вже побачили перші відверті зізнання, конфлікти та неочікувані рішення, а четвертий випуск обіцяє стати одним із найнапруженіших сезону. Автори анонсують повернення учасниці, яка раніше залишила проєкт, що одразу підживило інтригу та дискусії в мережі. За попередніми припущеннями, камбек може бути пов’язаний із добровільним відходом Софії Шамії, котра покинула шоу через тиск інших дівчат, тож баланс у будинку зміниться. Про це повідомлєя Преса України з посиланням на The Page.

Коли і де дивитися 4 випуск

Подивитися четвертий епізод можна у п’ятницю, 7 листопада 2025 року, о 19:00 на телеканалі СТБ. Після телепрем’єри випуск традиційно буде доступний онлайн: на офіційному сайті stb.ua та на YouTube-каналі телеканалу — зручно для тих, хто віддає перевагу перегляду у записі. Така схема дозволяє не пропустити ключові моменти і повернутися до найгарячіших сцен у зручний час.

Що очікує на глядачів в 4 випуску

Згідно з тизером, атмосфера в будинку помітно загостриться: емоції на піку, і між дівчатами виникне новий конфлікт.

На тлі зростання конкуренції глядачі побачать перше побачення тет-а-тет, яке завершиться першим поцілунком сезону, а також подвійне побачення, після якого одна з дівчат покине проєкт. Кульмінацією стане церемонія троянд: цього разу шоу залишать одразу дві учасниці — поворот, який здатен переформатувати розклад сил і задати нову динаміку історіям у наступних випусках.

Також в проєкт неочікувано повернеться одна з учасниць.

Четвертий епізод — це поєднання повернення неочікуваної героїні, емоційних рішень і високих ставок для кожної учасниці. Якщо ви стежите за розвитком відносин Цимбалюка та його обраниць, цей випуск стане обов’язковим до перегляду.

