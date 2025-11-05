17 жовтня стартував новий сезон романтичного реаліті «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Після відбору до проєкту потрапили 26 претенденток, однак уже за підсумками першої вечірки в шоу залишилося лише 16 учасниць. Преса України з посиланням на НВ розповідають про Діану Зотову, яку вже називають переможницею 14 сезону проєкту.

Біографія та вік

Діані Зотовій 24 роки. Дівчина народилась 28 жовтня 2000 року в місті Миколаїв. Виховувалась у великій родині: має трьох братів і сестру, а мати самостійно виховувала дітей після того, як батько залишив сім’ю. З дитинства займалась художньою гімнастикою, входила до олімпійського резерву України, а також була чемпіонкою з спортивно-бальних танців. У віці 14 років почала працювати у модельному бізнесі — відтоді модельна кар’єра стала її головною професійною траєкторією.

Кар’єра

Після досвіду в спорті Діана зосередилась на модельній діяльності. Вона брала участь у конкурсі краси Міс Україна 2021, де увійшла до числа фіналісток. У 2023 році підписала контракт із міжнародним брендом Guess, що стало серйозним кроком для її кар’єри. Крім того, вона активно працює з українськими й іноземними замовниками, має фотосесії за кордоном і веде блог-сторінку в Instagram англійською мовою, орієнтуючись на міжнародну аудиторію.

Особисте життя

Діана походить із багатодітної родини, її дім у Миколаєві був пошкоджений внаслідок воєнних дій у 2022 році, що змусило родину переїхати.

Після початку повномасштабної війни Діана публікувала в соцмережах англомовний допис «Soon it will be over» («Скоро все закінчиться»). Наразі частина її старих публікацій російською недоступна — сторінка виглядає «очищеною», ніби частину контенту видалено. Також у сторіз вона ділилася треками Івана Дорна.

До участі в проєкті Діані приписували роман із українським футболістом Миколою Кухаревичем, який нині грає за «Слован» (Словаччина). За даними соцмереж, стосунки тривали близько двох років. Напередодні старту зйомок пара відписалася одне від одного та прибрала спільні публікації з відкритого доступу. Деякі медіа припускають, що пауза могла бути формальною — аби на момент виходу в реаліті в учасниці не було «офіційного» хлопця.

У мережі також обговорюють версію, що Зотова могла бути знайома з Тарасом Цимбалюком ще до початку «Холостяка». Очікується, що цю тему можуть розкрити у наступних епізодах.

Участь у шоу «Холостяк 14»

Діана є учасницею 14-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» з ведучим актором Тарас Цимбалюк. Вже на старті проєкту її називали однією з фавориток, а деякі медіа висловлювали припущення, що саме вона могла стати переможницею сезону.

Блогер Богдан Беспалов стверджує, що у фінал проєкту вийшла саме Діана Зотова і вона могла стати переможницею сезону. На його думку, поява Діани в реаліті — радше продумана стратегія, ніж історія про «кохання з першого погляду». Він наполягає, що вибір цієї учасниці має комерційний характер, а потенційні стосунки між Зотовою та Тарасом Цимбалюком є частиною домовленостей, пов’язаних із форматом шоу. Блогер також заявляє, що, на його переконання, після фіналу жодних щирих почуттів не буде, а публічний союз триватиме недовго та матиме характер контрактної співпраці.

Цікаво, що раніше Беспалов неодноразово називав імена переможниць ще до виходу фінальних серій, і його прогнози збувалися. Саме тому аудиторія приділила більше уваги Зотовій та жваво обговорює можливий перебіг фіналу поточного сезону.

Instagram та соціальні мережі

У своєму Instagram Діана активно публікує контент, пов’язаний із моделінгом, стилем життя та закордонними поїздками. У багатьох публікаціях вона використовує англійську мову, що свідчить про її міжнародну орієнтацію. Кількість підписників – понад 30 тисяч.

