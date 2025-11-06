Современный дизайн душевых перегородок: тренды 2026 года и их применение

Особенно там, где мы наиболее расслаблены и обезоружены, — в ванной комнате, в душевой кабине. Законодатели моды в дизайне интерьеров учли общее настроение современного мира и на недавних выставках предложили для ванных комнат то, что наверняка найдет отклик у людей: мягкость, тепло, уют. Человечность и расслабленность. Это актуальные тенденции, которым мы будем следовать в 2026 году, а если понравится, то и дольше.

Предлагаем обсудить дизайнерские новинки, а также варианты их применения в обычных ванных комнатах с душевой кабиной. Обязательно сохраните понравившиеся идеи, чтобы использовать их в следующем ремонте.

Тенденции в дизайне ванных комнат

Холодный минимализм, который все еще встречается в ванных комнатах, уходит в историю. Его место занимает более уютная и теплая версия минимализма — с матовыми поверхностями, мягкими очертаниями, натуральной зеленью и освещением, которое расслабляет и создает атмосферу релакса. Все, что будет окружать вас в душевой, должно создавать ощущение безопасности, спокойствия и тепла.

Общие тенденции:

Мягкие формы

Угловатость в каждом элементе интерьера утомляет, поэтому на смену ей приходят плавные линии. Не призываем вас заказывать овальную душевую (хотя можно, если хочется), но вот то, что ее окружает, можно сделать более плавным. Фигурные зеркала, овальные коврики на полу, кривые линии в дизайне мебели — все это смягчит угловатость душевых перегородок.

Теплые натуральные оттенки

Суперпрозрачное стекло в душевых все еще актуально, но в 2026 году дизайнеры все чаще будут заменять его матовым или тонированным в бронзовом оттенке. Фурнитура и смесители тоже матовые, блестящий хром пока уходит в тень.

Близость природы: зелень, натуральные материалы

Белые ванные комнаты хоть и создают ощущение идеальной чистоты, но от них также веет холодом. Поэтому сейчас дизайнеры предлагают поменять снег на солнце, чтобы добавить в интерьеры больше тепла. В душевых оно будет проявляться в бронзовой и медной фурнитуре, в тонированных под бронзу стеклянных перегородках, в цветной отделке стен. Разнообразная зелень вокруг душевой зоны тоже как никогда актуальна.

Теплое зонированное освещение

В тренде остается мягкая зонированная подсветка, создающая уютную атмосферу. В душевых это может быть неяркая подсветка ниш и расположенных рядом с душем зеркал.

Текстуры, рассказывающие историю

Ровные одноцветные стены — это скучно и безлико, поэтому дизайнеры предлагают использовать текстуры с характером. Интересная декоративная плитка, микроцемент, дерево с влагоотталкивающей обработкой — все это найдет свое место в дизайне душевых комнат в 2026 году. Но здесь главное — не терять чувство меры.

Экологичный подход и умные решения

Экономия воды, экологичные средства по уходу за стеклом, оптимизация пространства — на всем этом рекомендуется сосредоточиться в ближайшем будущем. Природа будет вам благодарна, а вы ощутите, что приобщаетесь к чему-то действительно важному.

Сочетание душевых перегородок из стекла с трендами в дизайне

Как было сказано выше, матовое и тонированное в бронзовом оттенке стекло, а также цветная фурнитура без блеска — must have для новых душевых кабин. Если вы планируете ремонт, смело выбирайте такие сочетания.

Нравится суперпрозрачная стеклянная перегородка для душа? Без проблем. Но важно понимать, что внутрення отделка такой душевой зоны будет на виду и нужно уделить ей внимание. Например, выбрать для отделки стен зеленую, синюю или коричневую плитку с интересной текстурой. Еще вариант — создать на стене имитацию живой зелени (см. фото).

Также позаботьтесь о смесителе и душевой лейке, которые позволяют легко регулировать количество используемой воды — разумное потребление природных ресурсов сейчас особенно актуально.

Только сделали ремонт в ванной, установили новую душевую и не планируете больших перемен, а следовать трендам 2026 хочется? У вас есть такая возможность. Ведь если присмотреться, в новых дизайнерских тенденциях есть один весомый плюс: нужную атмосферу можно создать даже без генерального ремонта. Например, если у вас установлена суперпрозрачная стеклянная перегородка для душа без контрастной фурнитуры, ее можно легко обыграть с помощью аксессуаров:

Повесьте полотенца зеленого, синего, желтого или кофейного цвета.

Средства для душа, расставленные в душевой нише, перелейте в одинаковые флаконы такого же цвета, как у полотенец.

Цветной (но не “кричащий”) коврик возле душевой — круглой или овальной формы, с высоким, приятным на ощупь ворсом — поможет создать ощущение тепла.

Зеркало нестандартной округлой формы с мягкой подсветкой дополнит приятную атмосферу.

Если вы обновляли интерьер ванной или устанавливали стеклянную душевую в начале 2025 года и использовали теплый оттенок Mocha Mousse (главный цвет этого года по версии Института цвета Pantone), вам будет легко совместить его с трендами 2026. И помните: в основе этих перемен должен быть ваш уют и комфорт. Удачных дизайнерских экспериментов!