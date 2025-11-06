В Україні триває реалізація програми “Пакунок школяра”, яка передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень на кожного першокласника 2025 року. Однак дедлайн подачі заяви на участь у програмі вже наближається, і для того, щоб не втратити можливість отримати допомогу, необхідно подати заявку до визначеного терміну.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як подати заяву та до якого числа

Міністерство освіти та науки нагадує, що держава продовжує реалізацію програми “Пакунок школяра”, яка передбачає виплату 5 000 гривень на кожну дитину, яка вперше пішла до школи у 2025 році. Це означає, що якщо в родині кілька дітей першокласників, допомога надається на кожну дитину окремо — по 5 000 гривень на кожного.

Заяву на участь у програмі можна подати до 15 листопада 2025 року:

Онлайн — через застосунок “Дія”;

Офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

На даний момент вже подано понад 241 тисячу заяв, з яких понад 205 тисяч — через “Дію”, зазначили в міністерстві.

Чи залежить виплата від формату навчання

Виплату у межах програми “Пакунок школяра” можуть отримати батьки або законні представники дітей, які стали першокласниками в 2025 році, незалежно від:

Форми власності школи (державна чи приватна);

Формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний).

Однак програма недоступна для родин, що перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Такі родини зможуть отримати допомогу після повернення на територію України або на підконтрольні їй території.

Куди і коли будуть зараховані кошти

Після подання заяви кошти будуть зараховані на:

“Дія.Картку”;

Банківську картку, оформлену через сервісний центр ПФУ.

Гроші будуть перераховані протягом 14 днів після подачі заявки.

“До сьогодні виплати вже отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 млн гривень”, — повідомили в МОН.

Термін використання державної допомоги

Отриману допомогу в рамках програми “Пакунок школяра” можна витратити протягом 180 днів після нарахування. Витрачати кошти можна безготівково як в офлайн-магазинах, так і онлайн.

“Закликаємо батьків, які ще не подали заяву, долучитися до програми “Пакунок школяра” та скористатися державною підтримкою для підготовки дітей до навчання”, — зазначили в міністерстві.

На що можна витратити “Пакунок школяра”

Отримані кошти можна витратити на всі необхідні речі для навчання дитини, зокрема:

Канцелярські товари;

Книги;

Одяг;

Взуття.

“Українські родини вже витратили понад 639 млн гривень на шкільні речі”, — додали в МОН.

Також ми розповідали, коли українці зможуть отримати 1000 грн «зимової підтримки» і що для цього потрібно.