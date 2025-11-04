Мінсоцполітики повідомило, що українці зможуть отримати одноразову виплату 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» у період із 15 листопада до 15 грудня. Йдеться про разову допомогу для покриття базових витрат у старт зимового сезону 2025/26, яка передбачена для всіх громадян України, включно з дітьми, за умови перебування на підконтрольній уряду території. Подати заяву можна буде через «Дію», банки-партнери та відділення «Укрпошти» — деталі й інструкції уряд пообіцяв оприлюднити до 15 листопада. Про це повідомляє Преса України з посиланням на LB.ua.

За попередньою інформацією уряду, кошти можна буде спрямувати на комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок та інші визначені категорії товарів і послуг, а також перерахувати на підтримку Сил оборони. Такі цільові напрями витрат відповідають підходу, який застосовувався у торішній програмі «Зимова єПідтримка», що діяла взимку 2024/25 років.

Міністерство соціальної політики окремо наголошує, що для людей без доступу до цифрових сервісів працюватимуть альтернативні канали оформлення — зокрема «Укрпошта» та банки-партнери. Саме через ці канали також зможуть отримати допомогу люди старшого віку, люди з інвалідністю і мешканці сільської місцевості; «Укрпошта» виконуватиме виплати під час пенсійних днів або через доставку листоношами.

Офіційні роз’яснення щодо старту подання заяв і технічних процедур уряд анонсував на першу половину листопада; низка ЗМІ з посиланням на Мінсоцполітики очікує відкриття подач у грудні, як і торік. Минулої зими програму запустили 1 грудня 2024 року, вона діяла до 28 лютого 2025-го, а кошти дозволяли витрачати на визначені державою категорії. Поточний пакет підтримки також розробляється як частина ширшої «зимової підтримки» населення в умовах воєнного стану.

Редакція продовжить стежити за публікацією урядових інструкцій і форм заявок; у матеріал будуть додані прямі посилання на сервіси після їх офіційного оприлюднення