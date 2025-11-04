У вівторок, 4 листопада 2025 року, у Києві та Київській області запроваджуються погодинні графіки відключення електроенергії. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми України після підвищення навантаження у холодний період та зниження генерації на деяких енергоблоках. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Відключення світла в Київській області

У Київській області відключення відбуватимуться у два основні часові проміжки — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. У цей час електропостачання може бути обмежене в окремих населених пунктах або мікрорайонах відповідно до черг. Тривалість відключень становитиме від однієї до двох годин, залежно від рівня споживання. Енергетики підкреслюють, що графіки є орієнтовними і можуть змінюватися у разі дефіциту потужності або аварійних ситуацій в енергосистемі.

Відключення світла в Києві

У самому Києві також діятимуть планові графіки стабілізаційних відключень. Світло вимикатимуть переважно у години пікового навантаження — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Обмеження не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, пожежні частини, пункти обігріву та комунальні служби. Водночас у житлових масивах столиці можуть бути короткочасні перебої, тому мешканцям рекомендують завчасно зарядити мобільні пристрої та підготувати альтернативні джерела освітлення.

Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що всі графіки вже оприлюднені на офіційних сторінках компанії, у застосунку та в особистих кабінетах споживачів. Щоб дізнатися, коли саме у конкретному районі можливі відключення, потрібно ввести адресу у відповідну форму або перевірити розділ “Графік відключень” на сайті компанії. Особливо це стосується багатоквартирних будинків, де електроживлення подається за окремими лініями.

Поради

Енергетики закликають жителів столиці та області максимально зменшити споживання електроенергії в години пікового навантаження. Йдеться насамперед про використання потужних побутових приладів — пральних машин, обігрівачів, бойлерів та електроплит. Фахівці радять вмикати їх у нічний або ранковий час, коли енергосистема працює стабільніше.

Зокрема, щоб підготуватися до можливих відключень, варто виконати кілька простих дій:

зарядити телефони, ноутбуки, павербанки;

підготувати ліхтарики, свічки або акумуляторні лампи;

за можливості придбати термоси для гарячої води;

обмежити використання електроприладів під час пікового навантаження;

дотримуватися безпеки під час роботи з генераторами чи свічками.

Енергетичні компанії наголошують, що нинішні обмеження є плановими і дозволяють уникнути аварійних відключень великого масштабу. Завдяки дотриманню графіків споживання електроенергії Київ і область зможуть підтримувати стабільну роботу мереж та забезпечити рівномірне навантаження на енергосистему.

