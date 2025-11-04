17 жовтня відбулася прем’єра нового комедійного проєкту «Життя на трьох», створеного студією FILM.UA. Це легкий ситком про співжиття трьох абсолютно різних чоловіків в одній квартирі, де гумор народжується з контрасту характерів та щоденних побутових колізій. Преса України з посиланням на Перший Новинний розповідає коротко про сюжет, творчу команду, акторський склад і де дивитись серії онлайн.

Сюжет серіалу

Події розгортаються навколо трійці сусідів, які вимушено орендують спільне житло й ділять між собою не лише кухню з ванною, а й звички, принципи та особистий простір. Кожен день перетворюється для них на невелике випробування побутом, що раз у раз стає приводом для комічних ситуацій. Герої сперечаються через дрібниці, прописують «правила виживання», намагаються окреслити свої межі, але поступово вчаться домовлятися. Поряд із жартами у серіалі чимало впізнаваних тем про дорослішання, відповідальність і дружбу — із живими діалогами та теплою атмосферою, яка підкреслює, що справжня товариськість часто виростає зі смішних незручностей і дрібних клопотів.

Творці серіалу

Ідею серіалу розробляли Олег Добреля, Олександр Богданенко та В’ячеслав Дергачов. Режисером виступив Олександр Богданенко, продюсерами — Олег Добреля і виконавчий продюсер В’ячеслав Дергачов. Команда наголошує, що основу епізодів склали ситуації, знайомі майже кожному глядачеві — такі, що «легко могли трапитися вчора на вашій кухні». Саме завдяки впізнаваності характерів і побутових деталей аудиторії просто віднайти в персонажах себе або друзів. Автори свідомо робили акцент на легкому, неконфліктному гуморі, хімії між акторами та динамічному монтажі, аби серіал хотілося перемотувати й передивлятися.

Формат релізу

Проєкт одразу вийшов у цифровому форматі й доступний онлайн, а не в ефірній сітці телеканалів. Такий підхід орієнтований на глядачів, які звикли дивитися контент на смартфонах, планшетах чи ноутбуках у зручний час. Розробники розраховують, що поєднання яскравих персонажів, життєвих історій і «легкої» комедії забезпечить високу повторюваність переглядів та очікування нових серій.

Головні ролі

У центрі історії — троє сусідів у виконанні Кирила Ганіна, Альберта Малика та Артема Вірьовки. Кирило Ганін — актор, комік і сценарист, відомий за романтичною комедією «Песики». Альберт Малик — театральний і кіноактор, знайомий глядачам за роботою в серіалі «Захоплення». Для Артема Вірьовки «Життя на трьох» стало дебютом у телевізійному форматі після роботи на театральній сцені. Промо підкреслює різність характерів: Андрій (Альберт Малик) мріяв про кар’єру хірурга, але покинув навчання, обравши самостійний шлях; Максим (Кирило Ганін) — айтішник і неформальний «системний адміністратор» їхнього побуту; Гриць (Артем Вірьовка) — сценарист із творчим безладом і невичерпними ідеями. Саме контраст темпераментів і запускає більшість комедійних ситуацій.

Де подивитися онлайн серію 6 та інші епізоди

Наразі шість епізодів «Життя на трьох» уже доступні в Національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Серіал можна увімкнути будь-коли та на будь-якому пристрої — телефоні, планшеті, ноутбуці або smart TV — без прив’язки до телеефіру. Нові серії, зокрема шосту, слід шукати на цій же платформі по мірі оновлення каталогу.

