5 листопада 2025 року небосхил прикрасить найвиразніший супермісяць цього року. Листопадову повню традиційно називають Бобровою, і саме вона очікується найяскравішою у 2025-му. Астрономи радять заздалегідь спланувати спостереження, адже подібні умови трапляються нечасто й наступної нагоди доведеться чекати. Що відомо про Бобровий Супермісяць та як його побачити в Україні, розповідає Преса України з посиланням на ТСН.

Що відомо про Бобровий супермісяць і як спостерігати його в Україні

Згідно з даними астрономічних календарів, максимум освітленості повного Місяця припаде на середу, 5 листопада, о 08:19 за київським часом. Водночас найефектніше небесне шоу буде ввечері того ж дня, коли диск Місяця здійматиметься над горизонтом і здаватиметься більшим. Такий візуальний ефект посилюється на фоні ландшафту, будівель чи лінії води. Саме цього дня Місяць опиниться поблизу перигею — найближчої до Землі точки своєї орбіти, приблизно на відстані 356 980 км. Завдяки цьому його блиск і видимий розмір будуть відчутно більшими, ніж зазвичай. Це третій і водночас найвиразніший супермісяць 2025 року.

Чому його називають Бобровим

Назва Бобровий Місяць (Beaver Moon) сягає народних традицій і сезонних спостережень. У цю пору року бобри активно готуються до холодів — укріплюють хатки та роблять запаси, тож повня асоціювалася саме з їхньою діяльністю. Також у різних традиціях листопадову повню називали Морозною або Місяцем опалого листя, адже природа переходить до зимового циклу і ліс швидко втрачає листву.

Що таке Супермісяць

Супермісяць настає тоді, коли повня збігається з перигеєм, тобто моментом найбільшого зближення Місяця із Землею. У цей період супутник виглядає трохи більшим і яскравішим: різниця сягає близько 7% у видимому діаметрі, хоча неозброєним оком її інколи важко відчути. Додатково враження масштабу створює так звана «ілюзія Місяця» — коли він тільки підводиться над горизонтом, наш зір сприймає його значно більшим і теплішим за відтінком. За сприятливих умов повний Місяць у перигеї може виглядати до 14% більшим і приблизно на третину яскравішим порівняно з типовою повнею. Астрономи зазначають, що такі події зазвичай трапляються 3–4 рази на рік поспіль. Востаннє настільки близький і виразний супермісяць спостерігали у лютому 2019 року.

Коли ще будуть Супермісяці у 2025 році

Розрахунки показують, що у 2025-му супермісяці відбудуться тричі. Ключова дата — 5 листопада 2025 року, коли Місяць буде найближче до Землі серед цьогорічних повень. Наступна подія очікується 3 грудня 2025 року, тож осінньо-зимовий період подарує ще одну нагоду для спостережень. Саме листопадова повня вважається головною подією сезону, адже поєднує максимальну яскравість із зручним часом для вечірнього споглядання.

Бобровий Місяць 2025 — коли і як дивитися

Хоча астрономічний момент повні припадає на 5 листопада, найкомфортніші умови для огляду часто складаються наступного вечора — 6 листопада, коли Місяць сходить на східному горизонті після заходу Сонця. Саме тоді диск виглядає найбільш виразно на тлі будівель або природних об’єктів. У цей період Місяць проходитиме сузір’ям Тельця й опиниться поряд із Плеядами — відомим розсіяним зоряним скупченням, що додає видовищності кадру. Варто пам’ятати, що вже 4 листопада супутник буде майже повним та дуже яскравим, тож і цього вечора можна отримати вдалі спостереження та фото.

