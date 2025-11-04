Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» представила нову добірку акції «Товар дня». Пропозиції діють лише протягом одного дня, а кількість акційного товару обмежена. Ритейлер наголошує, що перелік і наявність позицій можуть відрізнятися залежно від конкретного магазину, тож варто планувати візит завчасно. Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТБ.

Товар дня 4.11.2025

Масло «Селянське» ТМ «Ферма» (73%, 180 г) — 76,50 грн замість 127,90 грн (знижка 40%).

Крабові палички ТМ «Водний світ» (420 г) — 74,95 грн замість 149,90 грн (знижка 50%).

Варто зазначити, що до кінця акції залишилось 14 годин.

Щоб скористатися акцією максимально вигідно, покупцям радять приходити вранці, перевіряти вагу та смакові варіанти на полиці, зберігати чек із зазначеними акційними цінами та відстежувати нові пропозиції в мобільному застосунку або на спеціально позначених промо-стикерах у залі. Акція «Товар дня» оновлюється регулярно, що дозволяє заощаджувати на продуктах і побутових товарах упродовж тижня.

