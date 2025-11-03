Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який визначає особливості трудових відносин у період воєнного стану. Документ, зокрема, змінює правила бронювання працівників та розширює перелік осіб, яких роботодавці можуть тимчасово бронювати для роботи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт Верховної Ради.

Що зміниться

Ключова новація — можливість бронювання співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу навіть за наявності порушень або проблем із військовим обліком. Таке бронювання надається один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за допущені порушення. Для нових працівників ОПК встановлено максимальний строк випробування — до 45 днів. Роботодавець також отримує право розірвати трудові відносини, якщо співробітник не усуне порушення військового обліку у визначені строки.

Закон розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії віднесено осіб без належно оформлених військово-облікових документів, тих, хто взагалі не перебуває на обліку, не уточнив персональні дані, а також осіб, оголошених у розшук за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від того, скільки співробітників в установі вже мають бронь. Строк бронювання визначено до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору; повторно воно може надаватися не частіше ніж один раз на рік.

