Американський виробник Particula представив новий продукт для шанувальників шахів і магічних історій — інтелектуальну шахову дошку GoChess Wizard (Harry-Potter edition). У комплекті — фігури, стилізовані під сцену «wiz­ard’s chess» з першої частини серії про Гаррі Поттера, онлайн-режим гри проти суперників або ШІ, а також інтеграція з популярними платформами для гри в шахи. Сайт компанії та огляди підтверджують: це не просто тематичний набір, а високотехнологічне рішення з LED-підсвіткою, підказками ходів і рівнями складності до 32. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт Particula.

Особливості GoChess Wizard

Шахові фігури ретельно відтворено за естетикою сцени з «Гаррі Поттера».

Дошка оснащена підсвіткою і світловими індикаторами, які підказують можливі ходи та тактичні помилки під час гри.

У режимі проти ШІ доступні 32 рівні складності — від новачка до досвідченого гравця.

Інтеграція зі світовими шаховими платформами Chess.com та Lichess дає змогу грати онлайн проти реальних суперників із будь-якої точки світу.

Стартова ціна: різні версії коштують від ~299 до ~379 доларів США за сайтом виробника.

Для кого це і навіщо

Цей продукт позиціонується як преміум-подарунок для фанів франшизи Гаррі Поттера, шахістів-аматорів та сімей, які шукають гейміфіковані рішення для спільного дозвілля. Крім того, присутня освітня складова: підказки, світлова навігація й різні рівні складності спонукають до навчання шахової гри та розвитку навичок. Оглядову статтю Gear Brigade назвала проєкт «значним кроком у поєднанні класичних ігор із сучасною технологією».

GoChess Wizard GoChess Wizard

Що варто врахувати

Хоч продукт виглядає привабливо, є кілька важливих умов:

До повного функціоналу набору потрібне підключення до додатку й інтернет-з’єднання для онлайну.

За кордоном/в Україні можуть бути додаткові витрати на доставку або мито.

Хоча компанія рекламувала ціну ~400 доларів, офіційно вказані версії стартують від 299–379 дол. (версія «Mini»/«Lite») — це варто перевірити перед покупкою.

Де купити

Смарт-шахи GoChess Wizard уже доступні для замовлення на офіційному сайті компанії Particula — particula-tech.com. Також їх можна придбати на міжнародних торгових майданчиках, зокрема Amazon та Best Buy, де представлені різні версії набору — від базової GoChess Lite до преміум-редакції Wizard Harry Potter Edition. Вартість стартує від $299 за стандартну модель і сягає $399–$429 за тематичну «чарівну» версію з розширеним функціоналом і LED-підсвіткою. Для покупців із України доступне міжнародне доставлення, а офіційні українські ритейлери, серед яких «Фокстрот» і «Rozetka», очікують поставки на кінець листопада 2025 року.

Particula із GoChess Wizard створила цікавий гібрид між тематичною колекційною грою та сучасною смарт-дошкою. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, шахів або просто шукаєте особливий подарунок для себе чи сім’ї — це рішення цікаве. Проте, якщо ви шукаєте базову шахову дошку без технологій — дешевші варіанти можуть бути доцільнішими.

Раніше ми розповідали про те, де купити iPhone 17 в Україні та які моделі доступні.