Тепловізори проти приладів нічного бачення: що краще для мисливця?

Два головні помічники у нічному полюванні — це тепловізор і прилад нічного бачення (тут). На перший погляд, обидва виконують схожу функцію — дозволяють бачити у темряві. Та різниця між ними суттєва, і від правильного вибору залежить не просто зручність, а ефективність кожного пострілу.

Отже, що краще для мисливця — тепловізор чи прилад нічного бачення? Розберімося по суті.

Як працює прилад нічного бачення

ПНБ (прилад нічного бачення) працює за принципом підсилення залишкового світла. Навіть слабке місячне чи зоряне світло потрапляє на електронно-оптичний перетворювач (ЕОП), який посилює його в десятки тисяч разів. На виході мисливець бачить знайоме «зелене» або чорно-біле зображення, де чітко видно форми та рух об’єктів.

Переваги ПНБ:

Висока деталізація зображення;

Невелика вага і компактність;

Можливість точно ідентифікувати ціль (вид, розмір, напрямок руху);

Економне енергоспоживання.

Недоліки:

Не працює без джерела світла (потрібна місячна або ІЧ-підсвітка);

Знижується ефективність у тумані, дощі чи димі;

Може засвічуватися від яскравих джерел (фари, ліхтарі).

Як працює тепловізор

Тепловізор (https://www.optics-pro.com.ua/ua/teplovizori/) фіксує не світло, а інфрачервоне випромінювання, тобто тепло, яке випромінює кожен об’єкт.

Він не потребує освітлення, адже розрізняє температуру між довкіллям і тілом тварини.

Завдяки цьому мисливець бачить здобич навіть крізь листя, гілки чи густий туман.

Переваги тепловізора:

Працює в повній темряві;

Виявляє тварину навіть за перешкодами;

Не боїться дощу, диму чи пилу;

Ідеальний для пошуку пораненої здобичі.

Недоліки:

Менша деталізація — не завжди можна визначити вид тварини;

Вища вартість;

Деяке відставання картинки (через цифрову обробку).

Порівняння тепловізора і ПНБ

Параметр Прилад нічного бачення Тепловізор Принцип роботи Підсилює світло Визначає тепло Робота в темряві Потребує джерела світла Працює навіть у повній темряві Розпізнавання деталей Високе (форма, вид, розмір) Середнє (контур, тепловий слід) Погодні умови Впливає туман, дощ, пил Не впливають Дальність виявлення 300–600 м 1000–2000 м і більше Вартість Дешевше Дорожче Найкраще застосування Ідентифікація цілі Пошук і спостереження Енергоспоживання Менше Більше

Який прилад краще для мисливця?

Правильна відповідь — залежить від ваших цілей.

🔸 Якщо ви полюєте у відкритій місцевості

Тепловізор буде незамінним. Він дозволить виявити здобич на великій відстані, навіть за густим чагарником або вночі без місяця.

🔸 Якщо ви полюєте у лісі чи на коротких дистанціях

Тут краще працює прилад нічного бачення. Він забезпечує більш точну ідентифікацію цілі й комфортне спостереження на близьких відстанях.

🔸 Якщо вам потрібен універсальний варіант

Обирайте комбінований тепловізійно-нічний прилад.

Такі моделі поєднують дві технології — виявлення за теплом і деталізацію через оптику.

Це дорожче, але забезпечує максимальну ефективність у будь-яких умовах.

Приклади сучасних моделей

Pulsar Helion 2 XP50 PRO

Професійний тепловізор із дальністю виявлення до 1800 м, роздільною здатністю 640×480 і теплочутливістю <25 mK.

Працює навіть під час дощу чи снігу. Ідеальний для відкритих просторів і нічного полювання.

AGM PVS-14 NL1 Gen 3

Класичний монокуляр нічного бачення третього покоління.

Висока чіткість, компактність, можливість кріплення на шолом або приціл.

Найкраще рішення для розпізнавання цілі у природному середовищі.

ATN ThOR 4 640

Тепловізійний приціл із Wi-Fi, GPS та можливістю запису відео у Full HD.

Призначений для мисливців, які хочуть максимальну автономність і точність на дальніх дистанціях.

Чи варто мати обидва прилади?

Так. Багато досвідчених мисливців використовують тепловізор для пошуку здобичі, а прилад нічного бачення — для прицілювання.

Це оптимальна комбінація, що гарантує результат і безпеку.

Наприклад, тепловізор допомагає виявити тварину на відстані 1000 метрів, а ПНБ дозволяє точно оцінити її розмір і напрямок руху вже перед пострілом.

Практичні поради від ОптиксПро

Не економте на якості сенсора.

Дешевий прилад часто дає розмиту картинку, що ускладнює прицілювання. Перевіряйте час автономної роботи.

Для мисливських виїздів потрібен запас не менше 6–8 годин. Вибирайте моделі з записом відео.

Це зручно для аналізу та навчання. Враховуйте умови полювання.

Для гір, степу чи лісу потрібні різні параметри оптики. Купуйте лише сертифіковані моделі у перевірених постачальників, таких як ОптиксПро.

Де купити тепловізори та прилади нічного бачення в Україні

Інтернет-магазин ОптиксПро пропонує великий вибір оптики для мисливців — від початкових моделей до професійних систем військового класу.

Тепловізор — це ваш «пошуковий зір» у темряві. Прилад нічного бачення — ваш «точний приціл».

Разом вони створюють ідеальний тандем, який робить полювання ефективним, безпечним і справді захопливим.

