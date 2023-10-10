Великі плани: УЄФА обрала місця для майбутніх чемпіонатів Європи

Спілка європейських футбольних асоціацій прийняла завершальне рішення. Він заявив про те, хто прийматиме форуми 2028 та 2030 років. Спортивні змагання проходитимуть у Сполученому Королівстві, Італії, Туреччині та Ірландії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер УЄФА.

Завершено процес формування списку з господарів для майбутніх двох чемпіонатів Європейського Союзу. Євро-2028 буде проведено на території Великобританії, а також Ірландії.

Євро-2032 буде проведено на території Італії та Туреччини, де буде представлено стадіон для проведення турніру. Восени 2026 року буде обрано 10 стадіонів, на яких будуть проводитись спортивні ігри за звання найкращих.

Уряд італійської та турецької держави буде пріоритетним та отримають можливість вибору по 5 арен.

Стали відомі підсумки ліги чемпіонів “Шахтаря” проти “Антверпена”.