“Моя доля як міністра оборони в руках однієї людини”: Резніков

Доля Олексія Резнікова як міністра оборони в руках однієї людини. Ця людина — чинний президент України Володимир Зеленський.

Повідомляє “Преса України”.

Олексій Резніков сказав, що чиновники не можуть залишатися на своїх постах постійно, тому його доля як міністра оборони в руках верховного головнокомандувача. Він підкреслив, що буде робити все що в його силах для перемоги української держави в збройному конфлікті проти Збройних Сил Російської Федерації. Спираючись на свій юридичний досвід, міністр оборони впевнений, що Україна зможе не тільки перемогти у протистоянні, а також підібрати та реалізувати покарання військовому керівництву країни-агресора.

За умови звільнення, Олексій Резніков буде підтримувати нового міністра оборони. Підтримувати та консультувати.

Нагадуємо, президент України збирається створити резерви особового складу.