Чинний президент України Володимир Зеленський віддав наказ на створення резерву особового складу.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на офіс президента.

Президент України заявляє про необхідність створення резерву особового складу бійців Збройних Сил України. Аргументував Зеленський це рішення тим, щоб захисники української держави могли відпочити та відновити сили після тяжких боїв проти військових Російської Федерації.

Також голова української держави підкреслив що особовий склад є найважливішою та найдорожчою частиною українських ресурсів, тому його треба берегти.

“Люди не просто важливі, а найважливіші”, – сказав президент України.

Таким чином Володимир Зеленський хоче посприяти збільшенню ефективності українських військових за рахунок тривалішого відпочинку після боїв проти ЗС РФ.

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