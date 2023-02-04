Наступ на п’яти напрямках: ЗСУ атакували пункт управління

Наступи Збройних Сил Російської Федерації продовжують зростати. Наразі ведуться атаки з п’яти військових напрямків.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Російська армія продовжує свої активні дії на території Донецької та Харківської областей України.

Ворожий пункт управління було ліквідовано Збройними Силами України. Це ймовірно стало однією з причин перегрупування підрозділів Збройних Сил Російської Федерації. На окремих напрямках сили армії РФ продовжують концентруватись, це Куп’янський, Бахмутський, Новопавлівський, Лиманський та Авдіївський напрямки. За добу Збройні Сили Російської Федерації здійснили 9 атак з реактивних систем залпового вогню по цим територіям. Деякі території, такі як Бахмут, так званий “Артемовск” РФ зробили цілями особливого для себе характера.

Нагадуємо, ЗС РФ почали використовувати запальні боєприпаси.