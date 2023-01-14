Село під Запоріжжям обстріляли: ЗС РФ використали запальні снаряди

Військові сили Російської Федерації знов атакували територію Запоріжжя. Російські військові обстріляли село під Запоріжжям, використовуючи для цього бойові запаси запального типа.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на задокументоване відео у твіттері Defense of Ukraine.

Російські солдати використали запальну зброю проти села під Запоріжжям. Обстріл проводився вночі, але масованість вогню освітлювала не один квартал українського села.

Також підкреслимо, що у зоні атаки не було зафіксовано жодного військового об’єкта, на який могла б бути націлена ця атака. Наразі немає інформації щодо жертв цієї атаки на запорізьке село. Міністерство Оборони України мовчить, не надаючи даних на цю тему.

Міноборони також заявляють, що це може бути спробою помсти з боку російської держави за поразки, які вони отримують від Збройних Сил України.

Нагадуємо, у Запоріжжі під час пожежі загинуло 4 людини.