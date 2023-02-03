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Субота, 4 Лютого

Українські танкісти: тренування в Польщі:

Багровий ІлляBy Updated: Цікаве Коментарів немає1 Min Read

Польща стане новим тренувальним полігоном для танкістів української армії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Military Media Center.

Маріуш Блащак заявляє, що українські танкісти поїдуть у Польщу на тренування. Він зазначив, що це стало відомо на засіданні міністрів оборони польської та української держав.

Республіка Польща погодилась допомогти Збройним Сила України в укріпленні їх навичок. Це може бути мотивовано очікуванням з боку ЗСУ та міністра оборони України Резнікова посилення атак Збройних Сил Російської Федерації. З огляду на цю можливість будь-яка допомога українським військовим розцінюється дуже високо.

Також мотиватором цих тренувань можуть бути нові для українських військових одиниці важкої техніки закордонних моделей.

Польська держава також підтримує Україну зброєю.

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