Українські танкісти: тренування в Польщі:

Польща стане новим тренувальним полігоном для танкістів української армії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Military Media Center.

Маріуш Блащак заявляє, що українські танкісти поїдуть у Польщу на тренування. Він зазначив, що це стало відомо на засіданні міністрів оборони польської та української держав.

Республіка Польща погодилась допомогти Збройним Сила України в укріпленні їх навичок. Це може бути мотивовано очікуванням з боку ЗСУ та міністра оборони України Резнікова посилення атак Збройних Сил Російської Федерації. З огляду на цю можливість будь-яка допомога українським військовим розцінюється дуже високо.

Також мотиватором цих тренувань можуть бути нові для українських військових одиниці важкої техніки закордонних моделей.

Польська держава також підтримує Україну зброєю.