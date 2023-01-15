Володимир Зеленський: “Вони зробили бої у Бахмуті та Солідарі принциповими для себе”

Президент України, Володимир Зеленський, стверджує що Російська Федерація позначила бої що йдуть на території Луганської та Донецької областей принциповими.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на відеозвернення президента української держави.

Голова української держави підкреслив, що немає жодного перепочинку, перерви чи перемир’я у Бахмуті, Соледарі та на території Луганської та Донецької областей. Також у своєму зверненні Володимир Зеленський заявив що Збройні Сили Російської Федерації зробили битви за ці території України принциповими для себе. І поставив як антипод те, що герої України зробили їх принциповими для знищення потенціалу в бойовій сфері Російської Федерації, держави, яка вже давно скоює військові злочини проти української держави та її громадян.

Раніше голова української держави запропонував Збройним Силам Російської Федерації “Збирати унітази та повертатись до себе”.