Колаборанти бояться бути в Мелітополі: активність російських військ

Мелітопольські колаборанти бояться виходити на вулицю. Вони при першій же нагоді тікають до Криму та проводять своє “керування” регіоном звідти.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву Івана Федорова.

У заяві голови Мелітополя йдеться, що зрадники української держави за першої нагоди тікають із регіону, поки бійці Збройних Сил Російської Федерації заповнюють лікарні своїми пораненими товаришами.

Мер Мелітополя додав, що основна активність російських військових на території його регіону це збільшення ефекта їх присутності. Військові Збройних Сил РФ приїжджають до регіону та за день намагаються створити якомога більше відео.

Також він підкреслив, що тиск на цивільне населення збільшується, але самі колаборанти налякані, можливо тому що зрозуміли свої перспективи у майбутньому Мелітополя.

Нагадуємо, раніше було викрито трьох колаборанток у Луганщині