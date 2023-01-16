Київ та 4 українських області без електроенергії: ДТЕК розказує деталі

Екстрені відключення світла у Києві та чотирьох областях української держави. Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській області України потерпають від екстреного відключення електричної енергії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на ДТЕК.

Столиця України, а також чотири області цієї держави наразі змушені терпіти екстрені відключення світла. Громадян Київської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей, а також столиці України попереджають, що наразі стабіляційні графіки не діють. Але ДТЕК підкреслює, що енергетики та спеціалісти роблять все що знаходиться в межах їх можливостей для того, щоб громадяни української держави якомога скоріше повернулись до стабільного графіку електричної енергії.

Вони просять громадян України набратись терпіння та зачекати.

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