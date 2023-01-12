Вчитель зрадник: засудження за вказання координат школ ворожим силам

Слов’янського вчителя затримано за зраду країні. Він наводив ворожі ракети на місцеві школи, наражаючи на небезпеку українських дітей.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на вирок Єдиного держреєстру судових рішень.

Вчитель який викладав фізику дітям з Малинівської школи був засуджений за зраду Україні. Протягом весни та літа чоловік підставляв Збройні Сили України, викриваючи їх місця перебування військовим силам Російської Федерації. Передача інформації ворогу здійснювалась через бот у месенджері телеграм.

Окрім того, вчитель повідомляв Збройним Силам Російської Федеарції координати навчальних закладів, які, на його думку, Збройні Сили України використовували як точки дислокації.

Вирок суду після зізнання вчителем провини становив вісім років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Також інтернет розірвався від відео, де українська вчителька відбивається від поліцейських.