Розслідувальна місія Організації Об’єднаних Націй у Оленівці, націлена на знаходження винуватців у загибелі 50 військовополонених українців була розпущена. Проте, Російську Федерацію, яка активно не дозволяла ООН дійти до місця злочину навіть не засудили.

Повідомляє “Преса України”

Дмитро Лубінець, який обіймає посаду українського омбудсмена висловив свою позицію. Він с самого початку не вважав, що ця місія буде чимось більшим ніж похід у Оленівку. Після розпуску розслідування український омбудсмен знову впевнився, що Організація Об’єднаних Націй тримає, і, ймовірно, буде тримати посередницько-нейтральну позицію у збройному конфлікті між Україною та Російською Федерацією. Омбудсмена також дуже хвилювало те, що всі троє людей, які виконували політичну місію мали позитивно позицію щодо РФ, що за його словами неприпустимо.

На території Організації Об’єднаних Націй планується самміт києвлян.