33 офіцери та 17 рядових: повернення військовополонених українців

З полону Збройних Сил Російської Федерації повернулись 50 українських військових. 33 офіцери та 17 рядових воїнів України повертаються додому.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Омбудсман Дмитро Лубінець.

Греої та героїні, які повертаються додому звільнені з полону, в який вони потрапили на Чорнобильській атомній електростанції, оборони Маріуполя, Бахмута, Донецького напрямку та інших регіонів України, де тривають виснажливі бої ЗСУ проти Збройних Сил Російської Федерації.

Український омбудсман радіє за кожного повернутого громадянина української держави. Він наголошує, що ця подія — щастя для кожної родини, яка дочекається своїх герої.

Всім звільненим українцям буде надана медична допомога, курс реабілітації та відновлення банківських карток та документів.

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