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Неділя, 8 Січня

“Це більше не твій дім”: злочини ЗС РФ у Херсонщині

Багровий ІлляBy Updated: Регіони Коментарів немає1 Min Read

Погрози зброєю та насильне виведення людей Херсонщини із домівок. Стало відомо, що буряти на окупованих територіях вчиняють військові злочини.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук поліції Херсонщини.

Бреславський та Херсонський райони потерпають від вибухів бойових запасів Збройних Сил Російської Федерації.

Зокрема у Херсонщині російські війська заселяються до домівок місцевих жителів. Вони не живуть разом з цивільними, власників будівель, квартир, виселяють із застосуванням сили та погроз вогнепальною зброєю.

Заяви на житло не закінчуються усними погрозами. У власників будинків забирають ключи, та ймовірніше за все після цього розшукують будинки на предмет документів щоб знищити їх, або переписати за змоги.

Нагадуємо, 80% мешканців Херсону пішли з міста.

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