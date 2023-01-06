Німеччина та Велика Британія: покращення допомоги Україні

Підтримка України з боку Великої Британії та Німеччини не припиняється, та не планує. Країни партнери не збираються припиняти допомогу Україні, навпаки, вони постійно адаптуються під воєнні потреби країни у боротьбі проти агресії Збройних Сил Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України”.

Міністри закордонних справ Великої Британії та Німеччини наголосили, що їх країни продовжуватимуть допомогу Україні, але коли їх запитали про постачання важкої техніки, а саме, танки — вони не відповіли прямо. Але не виключали можливість постачання техніки Україні.

Німецька Міністр, відповідаючи на одне із питань преси наголосила, що президент Російської Федерації вірить у те, що Збройні Сили Росії зможуть перемогти завдяки тому, що від України відвернуться і припинять допомогу. Вона підкреслила, що поки Путін у це вірить — війна будет продовжуватись, бо російський президент буде продовжувати атаки.

Раніше Німеччина тренувала військових ЗСУ.