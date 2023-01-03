Станіслав Жарин: спростування фейку про поляків у ЗСУ

Польські найманці в Україні — фейк. Варшава спростувала брехливі заяви російських пропагандистських засобів масової інформації.

Повідомляє “Преса України”.

Пропаганда Російської Федерації активно поширює фейки, що Польша відправляє своїх добровольців бійців воювати на боці України та “величезні втрати серед польських збройних сил”.

Урядовець Станіслав Жарин, який займається питаннями інформаційної безпеки в Польщі відгукнувся на цей наратив. Він запропонував пропагандистам створити кладовище для поляків на окупованих територіях, чи відправити тела у посольство в Москві.

Він зазначив, що втрати та бійці Польщі в уніформі українських військових — фейки. Фейки, націлені на те, щоб Польша в очах росіян була однією з тих, хто затягує конфлікт Збройних Сил України проти Збройних Сил Російської Федерації.

Нагадаємо, Польша виділить 100 000 000 євро на ремонт доріг України.