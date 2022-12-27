Вибух у Миколаїві: ворожу міну принесло штормом на берег

В селі Коблеве Миколаївської області вибухнула ворожа морська міна.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Сергія Шайхета.

Вибухонебезпечну знахідку знайшли поліцейські. Ворожу міну морського призначення прибило до берега штормом, через що стався вибух зброї.

Шайхет зазначив, що на щастя потерпілих від вибухівки немає.

Начальник ГУНП також зазначив, що такого рода небезпека далеко не єдина, та знайти подібний “подарунок” може будь хто, тому попереджає цивільних, і просить бути пильними та не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх рідних.Сергій Шайхет попереджає, що самий вірний вихід із ситуації, коли ви знайшли підозрілий об’єкт — звернутись до місцевих правоохоронних органів та розказати про знайдений вами підозрілий об’єкт. Він каже що одразу треба телефонувати на екстрений номер 102. Також він нагадує, що небезпека може бути неявною, тому не слід наближатись до будь яких підозрілих об’єктів, навіть якщо на вигляд це звичайна іграшка.

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