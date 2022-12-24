Відмовився у поставці Россії ракет: чого боїться Іран

Іран не збирається озброювати Російську Федерацію балістичної зброєю. Тигран не підтримує перспективу продажу озброення Росії, натомість продовжує постачання безпілотних літальних засобів країні-агресору.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на New Yourk Times.

Іран продав Російській Федерації 1,7 тисяч дронів, якими в майбутнєму країна-агресор буде атакувати українську інфраструктуру, зокрема енергетичну. Ці дрони стали заміною балістичних ракет, які Іран відмовився постачати Кремлю, що руйнує й без того виснажений боєзапас Росії.

Укрїнська розвідка доповіла, що мотивацією Ірану є посилення політичного та санкційного тиску на країну одразу після перших ракет її виробництва з боку Російської Федерації.

Однак, постачання дронів залишається незмінним, і, навіть, збільшує оберти. 1,7 тисяч одиниць безпілотних літальних засобів — це втричі більше дронів, ніж кількість використаних Росією на сьогоднішній день.

Однак, ці БПЛА не дорогі, вартість одиниці військової техніки — близько семи тисяч доларів, але це саме виробництво. Невідомо скільки вони коштують Російській Федерації.

Читайте також, США передало Україні 30 джавелинів та 180 ракет.