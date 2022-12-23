Волонтери годують Херсон: перший хліб у місті

Волонтери в Херсоні піднімають на ноги вироблення хлібу. Волантерська пекарня почала випікати перший хліб у Херсоні.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на пресслужбу Європейської Солідарності.

Для пекарні Європейська Солідарність закупила усе необїідне для праці, а саме нове обладнання, генератор завдяки якому працює сама пекарня, а також система для очищення води, необхідні продукти.

Петро Порошенко заявив, що у планах на цю пекарню виробляти не менше ніж 600 кг свіжого хліба кожної зміни, а також працювати у комендантську годину, для чого він вже звернувся до місцевої влади.

Багато мешканців Херсону після місяців окупації не мають коштів, роботи, тому частину продукції планується роздавати херсонцям безкоштовно, а іншу частину віддавати військовим.Для волонтерів та гуманітарної допомоги не все було легко, бо влада Херсону намагалася знести грейдером намети для зігрівання людей, посилаючись на вказівку з гори “Від самого Кіріла Тимошенка”.

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