Італія у захваті: ось що знайшли eni

Нове велике родовище газу було знайдено біля республіки Кіпр.

Повідомляють “Преса України” із посиланням на сайт eni.

Біля берегів Кіпру у свердловині Зевс-1 італійська компанія eni знайшла велике родовище газу. Ця знахідка є третьою у блоці 6. До Зевс-1 були Кронос-1 та Каліпсо-1. Компанія заявляє, що це вказує на перспективність цього блоку та району.

Попередня оцінка встановила місткість цього родовища у межах від 57 до 85 мільярдів кубометрів газу.

Також на Кіпрі знайшли родовище газу американська компанія ExxonMobil, на південному заході від республіки Кіпр. На це родовище покладають великі надії, його попередньо оцінили як третє за розміром в усьому світі. Знаходиться воно в 10 блоці на шельфі Кіпру, і попередні оцінювання заявляють обсяг джерела у межах від 142 до 227 мільярдів кубометрів природного газу.

Це не перша знахідка американців поблизу Кіпру. Раніше, у 2011 році було виявлено родовище Афродит, яке оцінилося у 116 мільярдів кубометрів місткості газу.

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