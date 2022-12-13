Зменшення військової сили: дефіцит снарядів у РФ

Боєзапаси Російської Федерації дедалі зменшуються. 13 грудня про це повідомив прес-секретар Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

Повідомляє “Преса України”.

Снаряди в арсеналі Росії стають дефіцитними. За словами Череватого, російські командири наказують не вигружати боєприпаси ближче ніж 100 км до лінії зіткнення.

Пентагон заявляє, що Російська Федерація використовує снаряди 40-річної давності. Також, наголосив, що Росія може залишитись без боєприпасів вже до січня. Він аргументує такий провал у озброєні частими масивними атаками по Україні, які виснажували озброєння російської армії.Також Пентагоном було зазначено, що використання такого старого озброєння — великий ризик для Російської Федерації. На сам перед через те, що снаряди можуть не полетіти, або не вибухнути у місці призначення.

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