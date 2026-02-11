11 лютого на території Хмельницької області застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби. Згідно з оприлюдненою інформацією, тривалість знеструмлень у різних підчергах може становити від 14 до 16 годин. Мешканців регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв у електропостачанні. Актуальні графіки можуть змінюватися протягом дня.

Про застосування обмежень повідомляє Преса України з посиланням на Хмельницькобленерго. У компанії пояснили, що на стабільність енергосистеми впливає одразу кілька чинників, серед яких не лише наслідки пошкоджень інфраструктури, а й погодні умови.

Енергетики наголошують, що графіки погодинних відключень є вимушеним заходом для збереження стабільної роботи мережі. У разі покращення ситуації тривалість або кількість відключень можуть скоротити. Водночас за ускладнення умов можливе коригування графіків у бік збільшення обмежень. Саме тому жителям області радять регулярно перевіряти оновлену інформацію. Це допоможе краще планувати повсякденні справи та роботу.

Графіки відключення світла на Хмельниччині на 11 лютого

Щоб дізнатися свою підчергу та актуальний час відновлення електропостачання, споживачам рекомендують користуватися офіційними онлайн-сервісами:

Мешканців Хмельниччини закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження.

