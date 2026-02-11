Упродовж доби 11 лютого на території Черкаської області застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть для всіх черг споживачів і триватимуть у різні проміжки часу залежно від підчерги. Такі заходи є вимушеними та пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі країни.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго, застосування погодинних вимкнень пов’язане з наслідками обстрілів росією об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що тривалість і час відключень можуть змінюватися залежно від ситуації. У разі коригувань оновлена інформація оперативно з’являється в офіційних джерелах.

Згідно з оприлюдненими даними, години відсутності електропостачання 11 лютого розподілені за підчергаминаступним чином:

1.1: 01:00–04:30, 06:30–10:30, 13:00–16:30, 18:30–22:30

01:00–04:30, 06:30–10:30, 13:00–16:30, 18:30–22:30 1.2: 02:00–05:30, 07:30–11:30, 14:00–17:30, 19:30–23:30

02:00–05:30, 07:30–11:30, 14:00–17:30, 19:30–23:30 2.1: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00

00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00 2.2: 00:00–02:00, 04:30–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:30–00:00

00:00–02:00, 04:30–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:30–00:00 3.1: 00:00–03:00, 05:30–09:00, 11:30–15:00, 17:00–21:00, 23:30–00:00

00:00–03:00, 05:30–09:00, 11:30–15:00, 17:00–21:00, 23:30–00:00 3.2: 00:00–01:30, 04:00–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

00:00–01:30, 04:00–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00 4.1: 00:00–00:30, 03:00–06:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00

00:00–00:30, 03:00–06:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00 4.2: 00:00–03:30, 06:00–09:30, 12:00–15:30, 17:30–21:30

00:00–03:30, 06:00–09:30, 12:00–15:30, 17:30–21:30 5.1: 00:00–02:30, 05:00–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 23:00–00:00

00:00–02:30, 05:00–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 23:00–00:00 5.2: 02:30–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00

02:30–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00 6.1: 01:30–05:00, 07:00–11:00, 13:30–17:00, 19:00–23:00

01:30–05:00, 07:00–11:00, 13:30–17:00, 19:00–23:00 6.2: 00:30–04:00, 06:00–10:00, 12:30–16:00, 18:00–22:00

У компанії зазначають, що графіки погодинних відключень складаються з шести черг, і кожен споживач може самостійно визначити свою. Для цього потрібно переглянути оприлюднені таблиці та звірити дані зі своєю адресою. Ознайомитися з інформацією можна на офіційному сайті «Черкасиобленерго» у розділі «Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень». Енергетики просять жителів області раціонально користуватися електроенергією та стежити за офіційними повідомленнями.

