У Черкаській області впродовж доби 10 лютого запровадять погодинні графіки відключень електроенергії. Такі обмеження пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі України, яка залишається нестабільною через наслідки російських атак на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Згідно з оприлюдненою інформацією, електропостачання тимчасово припинятимуть для споживачів різних черг у визначені години. Графіки діятимуть протягом усієї доби та можуть змінюватися залежно від загального стану енергосистеми.

Часові проміжки відключень електроенергії:

Черга 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

Черга 1.2: 01:00–05:30, 07:00–11:00, 13:00–17:30, 19:00–23:00

Черга 2.1: 00:00–00:30, 02:30–07:00, 08:30–12:30, 14:30–19:00, 20:30–00:00

Черга 2.2: 00:00–01:30, 03:30–08:00, 09:30–13:30, 15:30–20:00, 21:30–00:00

Черга 3.1: 00:00–02:30, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00

Черга 3.2: 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:00, 15:00–19:30, 21:00–00:00

Черга 4.1: 02:00–06:30, 08:00–12:00, 14:00–18:30, 20:00–00:00

Черга 4.2: 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00

Черга 5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00

Черга 5.2: 01:30–06:00, 07:30–11:30, 13:30–18:00, 19:30–23:30

Черга 6.1: 00:30–04:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30

Черга 6.2: 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00

У компанії нагадують, що графіки погодинних відключень поділені на шість черг. Кожен споживач може самостійно визначити свою чергу, ознайомившись з актуальною інформацією на офіційному сайті «Черкасиобленерго». Відповідний розділ містить перелік черг та детальні графіки, що дозволяє заздалегідь спланувати використання електроенергії протягом дня.

