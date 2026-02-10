Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 10 Лютого

Погодинні відключення електроенергії на Черкащині 10 лютого: повний графік по чергах

На Черкащині 10 лютого діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Дізнайтеся години знеструмлення для всіх шести черг та актуальну інформацію від Черкасиобленерго.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання

У Черкаській області впродовж доби 10 лютого запровадять погодинні графіки відключень електроенергії. Такі обмеження пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі України, яка залишається нестабільною через наслідки російських атак на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Згідно з оприлюдненою інформацією, електропостачання тимчасово припинятимуть для споживачів різних черг у визначені години. Графіки діятимуть протягом усієї доби та можуть змінюватися залежно від загального стану енергосистеми.

Часові проміжки відключень електроенергії:

  • Черга 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00
  • Черга 1.2: 01:00–05:30, 07:00–11:00, 13:00–17:30, 19:00–23:00
  • Черга 2.1: 00:00–00:30, 02:30–07:00, 08:30–12:30, 14:30–19:00, 20:30–00:00
  • Черга 2.2: 00:00–01:30, 03:30–08:00, 09:30–13:30, 15:30–20:00, 21:30–00:00
  • Черга 3.1: 00:00–02:30, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00
  • Черга 3.2: 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:00, 15:00–19:30, 21:00–00:00
  • Черга 4.1: 02:00–06:30, 08:00–12:00, 14:00–18:30, 20:00–00:00
  • Черга 4.2: 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00
  • Черга 5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00
  • Черга 5.2: 01:30–06:00, 07:30–11:30, 13:30–18:00, 19:30–23:30
  • Черга 6.1: 00:30–04:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30
  • Черга 6.2: 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00

У компанії нагадують, що графіки погодинних відключень поділені на шість черг. Кожен споживач може самостійно визначити свою чергу, ознайомившись з актуальною інформацією на офіційному сайті «Черкасиобленерго». Відповідний розділ містить перелік черг та детальні графіки, що дозволяє заздалегідь спланувати використання електроенергії протягом дня.

Раніше ми розповідали, коли не буде світла на Львівщині 10 лютого.

Post Views: 21
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.