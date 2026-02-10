Наталію Бойко призначено виконувачкою обов’язків генерального директора Оператор ГТС України. Водночас питання обрання постійного керівника компанії залишається відкритим, оскільки конкурс на цю посаду, оголошений раніше, наразі призупинений. Причиною паузи стало розслідування Національне антикорупційне бюро України, яке вплинуло на перебіг конкурсної процедури. У компанії зазначають, що тимчасове призначення необхідне для збереження стабільності управління. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

Склад дирекції компанії

До призначення на посаду в.о. генерального директора Наталія Бойко працювала заступницею керівника компанії. Раніше її також включили до складу дирекції ОГТСУ, що дозволило зберегти управлінську наступність. Наразі до керівного складу компанії входять Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв. Саме цей орган ухвалює ключові управлінські рішення в умовах відсутності постійного очільника. У компанії запевняють, що дирекція працює у штатному режимі.

Політичний та державний досвід Наталії Бойко

У 2019 році Наталія Бойко брала участь у виборах до Верховної Ради IX скликання від партії Європейська Солідарність, однак згодом відмовилася від депутатського мандата. Після цього з осені того ж року вона представляла Кабінет міністрів у наглядовій раді Нафтогаз України. У межах цієї роботи вона займалася питаннями корпоративного управління та стратегічного розвитку компанії. Її участь у наглядовій раді була пов’язана з реформуванням енергетичного сектору. Цей період став важливим етапом її професійної кар’єри.

Робота в енергетичному секторі та міжнародних структурах

З лютого 2017 року до осені 2019 року Бойко обіймала посаду заступниці міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції. Паралельно вона була членкинею бюро Комітету зі сталої енергетики ООН, де працювала над міжнародними ініціативами. У 2015 році вона виконувала обов’язки радниці в Адміністрації президента, нині — Офіс президента України. Там вона координувала проєкти, пов’язані з реформуванням енергетичної галузі. Накопичений досвід дозволив їй працювати на перетині державної політики та міжнародної співпраці.

Досвід роботи за кордоном та освіта

Окрім державної служби, Наталія Бойко має досвід роботи в міжнародному консалтингу. Вона співпрацювала з газовидобувними компаніями та фінансовими інституціями у складі компанії Environmental Resources Management у Німеччині. Її спеціалізацією були питання екології, правового регулювання та безпеки праці. Вищу освіту Бойко здобула на юридичному факультеті Львівського національного університету. Також вона навчалася за програмою Erasmus у Берлінському університеті імені Гумбольдта.

Ситуація з конкурсом на посаду генерального директора

Конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ було оголошено у лютому 2025 року після звільнення попереднього керівника Дмитра Липпи наприкінці опалювального сезону. До нинішнього призначення обов’язки керівника тимчасово виконував операційний директор Владислав Медведєв. Процедура відбору неодноразово затягувалася, а в листопаді 2025 року уряд ухвалив рішення про її призупинення. Причиною стало розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в Енергоатом, у якому фігурувала одна з фіналісток конкурсу. Наразі новий конкурс на посаду постійного керівника компанії не оголошено.

